【免费打卡】大马首个户外观机景台，和飞机近距离拍网美照！

文/Eunice

之前在社交平台上频频看见台湾的朋友们在晒自己「与飞机的合照」，照片真的特好看，真叫人羡慕呀！这个台北超人气的打卡景点——「飞机巷」，让大家可以有机会感受和正在起飞及降落的飞机近距离在你头上飞过的那一瞬间，并且照下与飞机的合影，超酷的！

Guess what？！ 现在不必隔着 3227.39 公里或者一层厚厚玻璃观赏飞机起飞或降落。大家甚至还可以和飞机合影！因为耗资 30 万马幤的大马第一座户外赏机专用的观景台，终于正式开放给民众啦～ 无论你是摄影爱好者、飞机迷还是网美，现在你也可以到位于Sepang的观机景台「Anjung Spotter」拍照打卡！重点是，这里可没有收取任何入场费，是免费参观的哦！

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Anjung Spotter 可以看到一整片飞机跑道和停机坪，让你可以近距离观赏并感受一架架的飞机升起和降落时的震撼。直面机场跑道而特意架高的观景台，更是可以看到几公里范围的景象，视野非常辽阔！但主要还是这里绝对是个超级适合打卡的景点。趁着飞机在你头上划过的那一瞬间按下快门，拍出来的成品保证美到不要不要der~

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View this post on Instagram A post shared by Tied the Knot (@tied.the.knot) on Jul 14, 2019 at 12:04am PDT

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不仅如此，这里还是一个非常适合小朋友和老人家参观的景点哦！ Anjung Spotter 瞭望台不仅能够看到飞机升降动态，你还有机会看到飞机餐车、送行李的运输车等在你眼前来回穿梭。适合带小朋友前往参观并了解部分飞机的平日运作。而这里还设有遮阳棚以及防护栏 ，让大家在等待飞机的时候，可以不必暴晒在大太阳底下，够贴心了吧？

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可惜的是，目前并没有shuttle bus或其他免费交通直达Anjung Spotter 。不过大家还是可以选择搭乘计程车或电召车。从KLIA 吉隆坡国际机场前往Anjung Spotter 需大约18 分钟车程；而由KLIA 2 第二航厦 前往则大约 12 分钟左右。

还等什么？赶紧抢先到Anjung Spotter 近距离感受飞机与你插肩而过的瞬间，同时吹吹风并且拍照打卡吧！在那之前，建议你先上到Wakeke 参考各种拍照姿势，然后趁着这个周末赶紧去Anjung Spotter ，找个最美角度，拍一辑与众不同的时尚飞机大片酷爆朋友圈吧！

温馨提醒：Anjung Spotter 的周遭并没有厕所或档口，所以建议大家先上个厕所和吃饱饱再去好了！

注意事项：Anjung Spotter 范围严禁发放无人空拍机，违者将遭重罚哦！

【Anjung Spotter】