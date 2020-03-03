【慢综艺】何炅谢娜携手易烊千玺，打造广播真人秀节目

慢综艺一般上不设任何的游戏环节，没有过多的剧本干预，把主持人和嘉宾放置在相对比较宽松和自由的环境下，让所有的人、事、物在镜头面前呈现出最自然的状态。芒果台2020年全新慢综艺《朋友请听好》已经在2月19日启播，将由何炅谢娜携手易烊千玺和大家在声音中找感动。

#主持阵容

这一次找来了芒果台的两大台柱，何炅和谢娜携手新生代偶像易烊千玺。何炅知性有智慧，由他来主持电台节目再适合不过。谢娜骨子里就有与生俱来的幽默，遇上难题时靠她来化解气氛，一秒击破尴尬。反倒是易烊千玺大家最期待他在节目中的表现，00后的他无论是思维还是生活态度上和两位前辈截然不同，不知道他在电台节目中又会说出什么新一代的内心想法，一语惊人呢？



#嘉宾阵容

除了他们3位以外，节目中还有另外两位的助播员——周震南和王锵。可能大家对于他们两位并不熟悉，现在就让小哥哥给大家稍微地做个介绍吧~





周震南

同样是00后的周震南，14岁开始就在韩国当练习生，回流中国以后先前参与了《明日之子》、《潮音战纪》和《创造营》。在《潮音战机》和《创造营》中分别拿下了冠军和C位。虽然年纪轻轻，但是经历还是挺丰富的，这一次当起助播员，将以自己的经历分享给时下的年轻。

王锵

王锵从7岁开始，因父母工作忙碌而被送到寄养学校，对他采取“放养式的教育方式”。从小他就非常独立，高中时期就已经开始当平面模特赚取零用钱。成年后就再也没有和家里要过半毛钱。今年24岁的他，相对同龄的思想更为成熟，或许他将会提出与众不同的价值观作为参考。



#节目形式

套用何炅在节目里的说法，现在是网络短视频的时代，观众一般在一支影片内容上只给与几秒的时间决定去留，和早期的电台节目由很大的分别。电台节目中，你需要花上几个小时的时间跟着主持人的思维走，是一个相对慢节奏，多内容得节目。

在这一个节目中，主持人和助播员们会接上来自全中国各地的电话，为电话另一头的人解忧。人生不一样阶段的烦恼形形种种，从人际关系、情感、到职业梦想。在五花八门的人生故事里，5位艺人不但要借出耳朵聆听，也会透过他们人生的阅历中给出建议和鼓励。



节目小片段：

