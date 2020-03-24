【收藏分享】《梨泰院Class》17个激励人心的热血金句

文/KM

最近爆红的漫改韩剧《梨泰院Class》终于迎来了圆满结局，相信追剧的各位都被正直又热血的男主角朴世路给圈粉了对吧？励志的剧情让人深陷不已，而且剧中的台词也反映出了真实人生的写照，可说是每一句都可以成为人生左右铭呢~因此，小编就整理了《梨泰院Class》剧中的热血金句，必定会让你热血沸腾的！

「就算我生来一无所有，但我想拥有的东西很多。」—— 朴世路

「我爸爸教导我，人生在世要坚持信念，抬头挺胸，以后也这样生活下去。」—— 朴世路

「忍耐这一次，最后一次，就这样一次又一次！虽然当下会很好过，可是那些忍让，会让人改变。」 —— 朴世路

图片来源：One FM

「我会做尽所有需要做的事情，你不要决定我的价值，我的人生才刚要开始，我要做所有想做的事。」 —— 朴世路

「我所认为的强大是来自于人，他们的信赖会让我更加坚定，我会变得更加强大。」 —— 朴世路

「虽然像是重复的日常，但其实没有人知道明天会发生什么，没有一天是显而易见的，虽然有过很多又苦又累的日子，但是活着，偶尔也会发生这样好玩的事，我们怎么知道呢，你那无聊的日常，说不定也会有心动的事。」 —— 朴世路

「我想要幸福，在不迷失自我的情况下，想要实现我想要的全部。有过艰难的时间，有时候我很不安而且恐惧，要怎么撑下去呢？跟我珍贵的人们做喜欢的事情，忙得不可開交地度过每一天，在他们旁边，跟他们一起去寻找幸福。」—— 朴世路

「无论如何你都是最勇敢最漂亮的女生，你不用逃跑，你又没有做错事，你不需要向别人说服你是谁。」 —— 朴世路

「生活没有任何不同，就这样，体会了各种各样的感情，过着一天又一天。虽然有些幼稚，但这就是人生吧。」 —— 朴世路

「我希望能替我的话语和行动赋予力量，不让任何人招惹我和我的人，我不想被任何不当之事或任何人所摆布，我想过着能够理所当然主导自己的人生。」 —— 朴世路

「人生就是一连串的选择，引导你走向符合自己价值观的结果，那个叫做好选择或是正确选择。」—— 赵以瑞

「如果有下辈子的话，我本来不想出生的，因为活着是一件很累的事情啊。但是我在遇到代表你之后，这一段让我深有同感：“几次都没关系，这残忍的人生啊 重来吧”。」—— 赵以瑞

「我聪明我有出息，爱情和成功我都可以实现。我不是在依赖别人的梦想，也不会背上妈妈你的梦想，我的人生由我掌控，我一定会变得比你想象中更加光芒万丈。」—— 赵以瑞

「得不到回报没关系，我还是喜欢你，我的心是我自己的，不要跟我说不要喜欢你、整理心意之类的，你没那权力，但如果你想以这份心意为借口炒掉我的话就炒掉吧！我接受。」—— 赵以瑞

「我要珍惜自己，没人疼爱又可怜的我，至少我要爱自己。」—— 吴秀娥

「行销很重要，但最重要的就是要保有本质！忠于本质的店家不可能会亏损。」—— 张大熙

最后，整部剧最不可缺的应该就是以瑞朗读给马炫亿的《石头诗》：

「我是一颗石头，不管怎么烫我，我是一颗不会动的石头。

不管怎么打压我，我是一颗依旧坚固的石头。

即使把我困在幽深的黑暗里，我也是一颗独自闪耀的石头。

我不会破碎，不会化为灰烬，不会腐烂，并拒绝服从自然的法则，存活了下来。

我，是一颗钻石。」