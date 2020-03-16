【新冠肺炎】3分钟看懂国际旅游等级表+流感大流行警告级别

网络上的假新闻和谣言满天飞，在疫情期间如果大家没有好好把关，随便分享假新闻，只会造成对社会的恐慌。除了关心新冠肺炎的感染人数以外，我们可以先了解以及分辨警戒级别的差异，避免误信假消息的影响而引起不必要的恐慌。

#流感大流行级别

流感大流行级别由世界卫生组织拟定，但我们先解释级别的主要作用。这个级别是根据某种病毒的地理扩散范围，而并非流感疾病本身的严重程度，也跟死亡人数完全无关。那么接下来我们一起来看一看这6个级别分别是什么状态吧！

而在3月14日，当疫情已经严重影响114个国家，全球确诊人数达到13万的时候，世界卫生组织正式宣布这一次的新冠肺炎已经达到级别6的全球大流行状态。

级别 状态 级别 1 流感病毒长时间在自然界的动物中传播，但未造成人类感染，即使理论上病毒科进化并引发成人类流感大流行。 级别 2 家禽、宠物、野生动物中的流感病毒导致人类感染，被视为有流感潜在大流行的潜在威胁。 级别 3 动物流感病毒和人类流感病毒已经重组，照成人群中小规模的感染，但上位出现足以导致人际间的传播能力。 级别 4 动物流感病毒和人类流感病毒已经重组，正式可以透过人际间传播，并在社区中爆发，已经来到流感大流行机会增大的重要节点，但并不意味流感大流行肯定会出现。 级别 5 某种的流感病毒已经在同一个地区或至少两个国家以上的人际间传包，表明流感大流行正在逼近。 级别 6 某种流感病毒已经从疫情发源地往一个国家以上蔓延，已经达到全球大流行等级。

资讯来源：百度百科

#国际旅游等级表

除了流感大流行级别以外，许多国家也会分布出国际旅游登记表，强制管理人口进出，以免人传人的情况加剧，让疫情变成一发不可收拾的状态。而马来西亚在2019年11月的dengue也发布过第一级的警戒状态。

分级标准 状态 旅游建议 第一级：注意（Watch） 提醒注意 提醒遵守当地的防疫措施 第一级：警示（Alert） 加强预警 采取加强防护 第一级：警告（Warning） 避免所有非必要旅游 避免至疫情国家的非必要旅游

资讯来源：cdc.gov.com

#新加坡Dorscon系统

相信大家在新闻中也看到邻国新加坡目前已经进入橙色警报状态，而这一个橙色警报是根据新加坡的Dorscon系统（Disease Outbreak Response System Condition ），在中文的翻译上称之为疾病爆发应对系统。根据新加坡卫生部长颜金勇指出，新加坡发生了多起找不到源头的感染案件，相信病毒的传染就在社区内，为了提高警惕，加强防疫，所以才发布了橙色警报，要大家严格把关。

在疫情期间，所有的警报其实都是希望给大家起到警惕的作用。与其过度的紧张和焦虑，大家不妨把专注力都放在防疫上，从自己做起，和全世界站在同一阵线上打倒病毒。