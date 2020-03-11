【梨泰院 Class】7位配角来头不小，背景大公开！

文 / Kah Yan

近期最火韩剧当然是 Netflix 漫改剧《梨泰院 Class》！「国民副会长」朴叙俊和「怪物新人」金多美主演之外，剧中7位配角都来头不小，而且颜值和演技不输男女主角哦！

【权娜拉】

朴叙俊的初恋「秀雅」可是女团 Hello Venus 出身，早在女团时期就开始演戏，而去年退团后正式转型为演员。身高172cm，身材姣好，是标准的九头身美女～ 不但剧中被朴叙俊深情喜欢近10年，现实中，娜拉是李钟硕的绯闻女友。她出演过《致亲爱的法官大人》、《我的大叔》、《监狱医生》等。

【安普贤】

饰演作恶多端的富二代，让大家差点忘了他是《她的私生活》中的柔道馆馆长「南恩奇」。身高 187cm 的安普贤是模特儿出身，与金宇彬是好友。他曾在《太阳的后裔》饰演宋仲基带领的 Alpha 部队军人「任光南」，高颜值的他在出演后马上引起大家的关注！

【金东希】

本剧小鲜肉担当就是「长家」的次子「张根洙」啦～ 今年21岁的他是 JYP 娱乐旗下演员。2018年以热门网络剧《A-TEEN》出道，同年还演出超高口碑和收视率的神剧《Sky Castle》，饰演车家双胞胎儿子「车书俊」。今年金东希还有另一部 Netflix 韩剧《人间课堂》即将播出～

【李珠英】

剧中饰演酒馆主厨的变性人「马贤利」是韩国少见走中性路线的女演员。无论是剧中还是现实，李珠英既能走性感漂亮路线，又能走帅气路线，非常讨观众喜爱～ 她出演过《举重妖精金福珠》、《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《今天的侦探》等剧。

【刘庆秀】

前黑社会小弟刀疤小子视朴叙俊为老大，别看他一脸老成样，其实他是90后！1992年出生的他比朴叙俊还小3岁呢～ 他与朴叙俊在电影《菜鸟警校生》和《驱魔使者》合作过，《梨泰院 Class》是两人第三次合作。

【Chris Lyon】

长得十足外国人样却一直说之自己是韩国人的 Kim Tony 来自美国，他是演员、模特儿和音乐制作人。Chris Lyon 是 LV 的指定模特儿，他还出演过孝渊、Jay Park、Simon D 的 MV，为 GD、全智贤和希澈的广告制作配音，可说是多才多艺啊～

【刘在明】

朴叙俊的敌人兼本剧大魔王「长家」会长今年才47岁！原来他是靠特效化妆加上超强演技，成功演活这个让人切齿痛恨的角色。刘在明是资深演员，2001年出道，演出过多部韩剧，如《请回答 1988》、《大力女子都奉顺》、《机智牢房生活》、《Life》等。