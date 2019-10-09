【网购须知】再也不会踩地雷啦！

网购的发明，造福了很多的人群，让我们可以足不出户，就可以买到东西。2018年双11的成交量更是高达2135亿马币，这个数据足以说明现代人对于网购的需要。网购固然方便，但是在许多的小细节上，大家还是得特别注意，以免落入非法之徒的圈套当中。

#选择安全的面交地点

虽然说现在大部分的网购交易都会使用邮寄的方式，不过有部分的买家/卖家为了省下运费，还是会选择面交的方式。虽然面交可以省下运费，但是还有一定的风险存在，所以面交的地点一定要确保安全。



大家不妨可以选择一些比较多人的地方进行面交，比如咖啡厅，快餐店或校园门口。此外，在面交的时候，也可以带上一两位朋友，这样安全性就大大提升了。

#不要被图片蒙骗

有很多的卖家为了可以把货品卖出去，都会在照片上做了一些手脚，把货品拍得非常好看，又或者把货品的比列透过拍摄手法让大家有错觉。除了图片，商家也常会用一些“促销”让你误以为货品真的比市价便宜很多。所以货比三家这个方法真的很实在，只有了解市价以后，才不会被商家的宣传手法蒙骗。在的下单之前，除了看图，大家可以花一些时间看货品说明，又或者是其他买家的货品实拍和评论。



#善用筛选器

现在有很都的网购平台都会备有筛选器方便买家找到心头好，只要学会使用筛选器，你就可以轻松找到便宜的货品。你可以在筛选器当中选择价钱顺序排序，那么在一样的货品中，网站就会把不一样卖家卖的货品按照顺序排序。



根据小哥哥多年来的网购心得，建议大家不要选择最便宜的，因为一分钱一分货，虽然说是一样的货品，但是市场上会有不一样的厂家在生产，品质上还是会有差别。建议大家选择比市价稍微便宜一丢丢的，这样就最安全啦！



学会了这几个小贴士是不是又将你的购物欲燃了起来了呢？赶快到 Wakeke 买卖区，一定让你大有收获！