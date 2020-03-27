【在家做的事】教你在家拍创意有趣全家福照

文 / Eunice

宅在家中的日子，快憋傻了吧？除了当厨师、滑手机、看剧、打游戏，享受生活的无聊以外，其实你也可以规划一些带上一家人一起做的事，就比如「拍全家福」。没错，难得大人小孩都在家的日子，不如就在家里拍出幸福感爆棚的全家福吧！别以为在家拍的全家福就不够大气，No no no…… 在家中拍全家福，反而会多了一份熟悉的温馨感哦~ 以下的图供你参考，虽然有的是棚拍照，但要是喜欢的话，不妨试看在家依样画卢，把姿势和技巧Get，说不定也能拍出不相上下、有趣又有爱的全家福哦！

#一致动作

拍合照的其中一个招数，就是「Pose一致，效果别致」！姿势保持一致，趣味性就会立马展现出来。搭配搞怪小表情，整个照片氛围就可以很温馨。也可以顺便利用身边的一些小道具，大大地提升照片的创意感哦！

#同系服装

多人合照最讲究的是协调感和统一感。穿上同色系的服装，打造视觉上舒服的统一整齐画面，同时营造出一家人的美满和谐感。同色系搭配或同风格的服饰搭配都OK哦！

#善用道具

一拍照就犯尴尬？一样道具在手，拍照自然不尴尬又放松啦~ 家中的任何一件物品，像是花瓶、球拍、花草、水果甚至枯叶等等，都适合拿来做道具！有了道具的配合，多张创意美照就这样诞生啦~

#叠罗汉

排排坐的照片僵硬又没创意，不如一层一层将爱叠起来吧！在「人叠人」的过程种，笑容自然就会绽开啦。那这时候立即将一家人的最美画面瞬间捕捉，照片效果一定温馨得很！

#生活写真

不看镜头的照片往往最自然。所以如果拍全家福也能从生活写真角度去拍摄，那一个小互动、一个对视，最能展现满满的温馨画面了，还能传递出一丝丝温暖 ~