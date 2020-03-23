【14天在家做的事】盘点各国医疗剧代表

医疗剧的起源最先是在美国，后来才被各个国家争相模仿。后来日本的医疗剧也做得挺不错，让大家留下了深刻印象。每个国家生产的医疗剧风格其实大有不同，这时候就跟着Wakeke来盘点各国医疗剧中的代表之作吧！

#美国——《The Good Doctor 》

美国是医疗剧的始祖，早在1994年的《急症室医生》就是一个经典之作。从1994年播出以后，就一连播了15季，长达15年之久，还拿下了21项的艾美奖。

不过这一次要给大家推荐的美国医疗剧代表是另外一部叫做《The Good Doctor 》，从2017年启播，一连播出了三季。大家普遍认为美国在制作医疗剧上已经是精英中的精英，但是这一次《The Good Doctor》却是改编了了韩国编剧朴才范的同名剧集剧本，大胆突破美国医疗剧原有的框框！故事讲述换自闭症的年轻人Shaun打破大众的刻板印象，成为了一命外科医生，并且用他过人的天赋拯救每一个珍贵的生命。



#韩国——《浪漫医生金师傅2》

2016年的浪漫医生金师傅创下了不俗的佳绩，睽违了三年以后，《浪漫医生金师傅2》终于在今年的年头开播了。上一季中，金师傅告别了两位得意门生，而在这一季中他招来了饰演徐宇震得安孝燮和饰演车恩彩的李圣经成为徒弟，继续在石坛医院抢救宝贵的生命。韩国的医疗剧除了医疗本身以外，还结合了悬疑、爱情、励志等元素，兼具了专业性和观赏性。



#韩国——《机智医生生活》

看到这一个戏名，没有错，这就是《机智监狱生活的》医疗剧版本，一样由《机智监狱生活》和《请回答》的导演申元浩执导，找来了郑敬淏、柳演锡、曹政奭、金大明和田美领衔演出。在这一部作品当中，一样可以看到导演的黑色幽默。看戏的时候，相信很多的观众都会笑着笑着就哭了~这一医疗剧当中，更多地在诠释人与人之间的关系，可以看到5位个性鲜明的主角究竟是如何在医学的这一条道路上互相扶持，携手走过~



#日本——《Unnatural》

《Unnatural》中文翻译为非自然死亡，是一部以法医为题材的日本医疗剧。日本的医疗剧除了专业性以外，看的还有人性。好比如经典之作《白色巨塔》中，揭开了医学界内尔虞我诈、争权夺位的黑暗面。而这一部《Unnatural》颠覆了一般医疗剧的设定，并不着重于拯救岌岌可危的生命，而是从冷冰冰的身体中找答案，为死者发言，讨回公道。整部剧集一共只有10集，剧情紧凑，绝对不拖泥带水！



#香港——《白色强人》

香港最具代表的经典之作《妙手仁心》在1998年面世，是香港第一部的医疗剧。推出以后立马受到广大观众喜欢，一连拍摄了三季。在《妙手仁心》以后，TVB鲜少有医疗剧的出现，直到近年来才有《On Call 36 小时》和《白色强人》。《白色强人》由郭晋安和马国明领衔主演，剧情设定方面和日本医疗剧《白色巨塔》有些相像，除了专业的医疗部分以外，也牵扯到了医院中的地位权力。一位野心勃勃的医生遇上一位与世无争，以病人为先的好医生展开较量……最近，网络上盛传白色强人即将开拍第二季，除了原班人马以外，还有汤洛雯和萧正南的加入。



#中国—— 《急症科医生》

中国的医疗剧一直不怎么被看好，大家都认为是在披着医生袍谈恋爱。比起其他国家的医疗剧，医疗部分占更小的部分。不过，近年来的医疗剧《急症科医生》终于为中国医疗剧的正名，有不俗的口碑。由王珞丹和张嘉译领衔主演的《急症室医生》讲述急症室里的突发事件，看专业医生们如何和时间赛跑，做出对的医疗决定。其中一个单元中，巧妙地和现在正发生地新冠肺炎的情况不谋而合，让网友再次把片段剪出放到网络…..



#马来西亚——《脉动人心》

马来西亚的本土剧虽然不如其他国家，但是我们也有医疗剧的代表啊！不知道大家有没有看过林宇中和罗忆思主演的《脉动人心》。这一部剧在制作上可是一点都不马虎，演员们都是真的到医院实地观察，观察医生和护士们的专业操作，努力还原最真实的情况在大家的面前。在整部的剧集中，所有的医疗事件都符合逻辑和真实情况，可以做到没有任何的Bug出现，对于马来西亚的剧集来说，已经非常的不错啦！

