【14天在家做的事】线上追剧 | 3部必看的中国悬疑剧

文/阿彬

疫情席卷全球，大马也不例外，政府更是下令行动管制措施，所以相信大家都应呆在家，化身成宅男、宅女。而天天待在家中，无聊至极，而其中之一能为大家解闷的想必就是“追剧”。所以今天就为大家推荐3部在三月份播出的悬疑剧，虽然没有大肆宣传，但依旧在豆瓣上有着不错的成绩！

《危险的她》

《危险的她》由马秋子、马歌、朱庭辰、翟冠华等人参与演出，剧情讲述了四位女性联手复仇，在绝境中自我救赎，扑朔迷离的“设局”故事。以倒叙的形式展现布局，剧情环环相扣，其中又穿插着职场、家庭、爱情等轻松元素。同时，这部剧通过细腻的心理暗示构建剧情，层层推进微妙的人物关系。

《无心法师3》

《无心法师3》是一部中国古装悬疑奇幻剧，改编自尼罗同名小说，是无心法师系列的第三部。由韩东君、陈瑶、隋咏良、丁桥主演，讲述了无心在一心求死，顺便捉妖的道路上，邂逅了柳氏姐弟的故事。前两部都收获了不俗的成绩，而在第三季中，剧情则是设定在大唐末年，也就是第一季和第二季的前传。其中更是为大家揭晓了《无心法师1》中岳绮罗的神秘身份。

《重生》

《重生》是一部悬疑刑侦剧，由杨冬执导，张译、赵子琪、张昊唯、程小蒙等人主演。该剧讲述了“714”枪案” 的唯一幸存者西关支队副支队长秦驰，遭遇重创后不断与失忆抗争，破解疑案的同时，也找寻“714枪案”真相的故事。其中这部剧是通过不停反转来推动剧情，如果不看到最后一集永远不知道真凶是谁，所以是一部非常让人烧脑的剧。