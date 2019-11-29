关于 WALT DISNEY 你不知道的 4 件事 

100 年前，如果 Walt Disney（华特·迪士尼）没有对自己梦想的执着，今天我们就没有机会看到迪士尼这么多部精彩的动画，也没有机会踏上人人都想去的 Disneyland 迪士尼乐园。

对于迪士尼的动画片，可能我们了如指掌，但对于迪士尼背后的开国功臣，你对于他的了解又有多少？12 月 1 日 Walt Disney Day，我们一起来了解这位了不起的大人物吧~

# 创业前频频被解雇

所有名人的传记当中，都有一个从失败者反转成功的故事。当然 Walt Disney 也不例外。他的第一份工作，是在一间广告公司当画家，但公司对于他的绘画能力有质疑，在工作一个月之后，公司就把他解雇了。

被解雇后，他和好友 Iwerks 成立了 Iwerks—Disney 商业美术的公司，只不过公司的运作并不顺利，只有少数的客户愿意给他们机会，在成立不到一个月的时间就倒闭了。

# 成功关键：Alice’s Wonderland

1923 年，Walt Disney 工作的公司 Laugh-O-Grams 倒闭了，他带着在旧公司未完成的作品《Alice’s Wonderland》到好莱坞发展，成立了 Disney Brother Studio 继续完成该部作品。

# 世界上获得最多奥斯卡的人

Walt Disney 制作的动画电影多不胜数，每一部都可以说是叫好叫座，他是现今为止世界上获得最多座奥斯卡奖的人，一共 48 个。在 1939 年，他第二次拿下终生成就奖，这一次他拿到奖座可是主办方别出心裁设计的，因为当时《白雪公主与七个小矮人》造成非常大的回响，所以主办方特质了一个正常造型的奥斯卡奖座和 7 个小矮人的奖座颁了给他。

# 告别作：Winnie the Pooh

1966 年，65 岁的 Walt Disney 在过完生日的第十天，不幸因肺癌过世。身前的他长期吸烟而患上了肺癌，最后治疗无效因此过世。《Winnie the Pooh》是他晚年的作品，在离世前的纽约年度花车大游行推出。

「生活一如童话，或许你所需的只是信念。」（For life to be a fairytale, perhaps all you need is to believe.）是 Walt Disney 的经典语录之一，也就因为他那简单而纯粹的信念，打造了属于他的童话帝国。希望 Walt Disney 的故事可以成为大家的鼓励，一起往各自的梦想前进！