《青春有你2》四叶草不在名单内，却出现这些熟悉面孔？

大家都非常期待的《青春有你2》目前已经官宣了108位的学员名单啦！早前就有小道消息说，来自马来西亚的朱主爱四叶草和蔡卓宜会成为学员之一。另外，名单内也出现很多大家熟悉的名字哦！一起来看看官宣名单究竟有谁吧！

大马成员

#蔡卓宜

93年次的Joey蔡卓宜，是来大马的宅男女神，曾经发行过《氧气女孩》和《心肝宝贝》歌曲。早前有爆出她已经秘密结婚的消息，不过去年5月也传出离婚的消息。她形象清新可爱，是名副其实的氧气女孩，相信这一次参加节目，甜美的声线会成为她的优势！





#黄欣苑

黄欣苑其实也一样来自大马，是中国木加互娱旗下的艺人。她在韩国就读模特系，能讲流利的韩文。她在IG上的所有PO文都是以韩文为主。有别于蔡卓宜的地方是，她是以舞蹈为主，有过人的舞蹈实力。她平常都会在微博发布自己的舞蹈影片，虽然她的微博仅有300名粉丝，不过却有不少的粉丝留言说她的舞蹈强而有力！



在这一次的名单中，也有曾在其他节目出道的女团成员，再次加入挑战。现在就跟着Wakeke来看看，究竟有哪些实力和人气兼具的艺人吧！

蜜蜂少女队

蜜蜂少女是浙江卫视推出的女团真人秀节目，当时候的教头有谢霆锋和吴奇峰。

#孔雪儿

早在2012年，孔雪儿就已经远赴韩国JYP成为旗下的练习生。不过，在2016年又回流中国参加了《蜜蜂少女队》的录制，并且以过人的舞蹈特色，从节目正式出道。刚出道的她，还有些许的婴儿肥，不过现在瘦身有成的她看起来还有点像Hyuna和周子瑜呢！





#刘雨昕

同为蜜蜂少女队的刘雨昕在，参加节目《蜜蜂少女队》之前，还参加过了《舞林争霸》。非常喜欢舞蹈的她，跳起舞来魅力非凡。根据过往女团都必须有个比较中性女生存在的设定，相信刘雨昕应该会从这个节目中顺利出道。





加油美少女

东方卫视曾经也有推出过和《Produce101》几乎一模一样的节目《加油！美少女》，不过最后出道的女团几乎没有任何的作品。除了当中李子旋曾经参加过《创造101》之外，其他人几乎完全没有出现在荧光幕前，不过这一次有两位的成员出现在了名单当中啦！

#周梓倩

周梓倩当时候在《加油美少女》一直就都是大热门人选，能唱能跳！不管是在任何的任务或公演当中，一直都是C位。节目结束以后，虽然成功以节目中的限定团体出道，不过最后她却选择以另外一支团体ACEMAX-RED 出席活动。





#曾可妮

曾可妮当时候在节目上使用“曾妮”这个名字，不过在节目结束后就易名为曾可妮了。她能唱能跳，曾经在节目中主题曲考核顺利拿下了C位。在节目结束以后，她开始转战影视圈，接连出演了《惹不起的殿下大人》和《凸变英雄BABA真人版本》。

优我女团

2017年，浙江卫视推出了全新的女团生成节目《天生是优我》，没有任何淘汰学员的机制，只是考验女团员经过考验和训练后，是否有“资格”出道。

#马蜀君

马蜀君的声音非常嘹亮好听，个人特色也非常强烈。在优我女团中是队长的身份，也是一个有担当的女孩。这一次在名单中看到她的出现，真的有些惊讶，相信以她的人气和实力也会是大热门人选之一！





至于四叶草（朱主爱）并没有出现在名单当中，之前网络流传的照片，相信她只是面试该节目而已，也并非正式学员。以上的这7位成员以实力和人气都是可以直接出道的。最后的结果如何，就要等到几个月后才揭晓~