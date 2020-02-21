「DO YOU WANNA PLAY A GAME?」《SAW》续集恐怖来袭

文 / 阿彬

「Do you wanna play a game?」这部 2004 年的电影《Saw》（夺魂锯）中的经典台词想必大家还记忆犹新吧！当年这部电影可是仅以 120 万美金的成本，就创造超过 1 亿美金的全球票房。

虽然说这一系列的电影之后也推出了续集，但票房却不如预期，直到 2017 年第八部《Jigsaw》（夺魂锯：游戏重启）之后，就没有任何的消息了。

就在去年第九部系列电影宣布已开始制作，名为《Spiral: From the Book of Saw》（夺魂锯：新游戏），并将会在今年上映哦！这部电影交由喜剧演员 Chris Rock 自编自演，饰演一名警探 Zeke Banks。

另外与 Chris Rock 搭档饰演警探的还有这位 Max Minghella，他们将携手一起调查接连发生在城市中诡异的谋杀案。最奇怪的是在现场都会留下夺魂锯的经典红色漩涡图案。这一次夺魂锯的游戏对象目标，似乎就是那些平常在打击犯罪的警察。

在电影预告中，71 岁的好莱坞巨星 Samuel L. Jackson 饰演 Chris Rock 的爸爸，并一个人单枪匹马闯入画有满满红色漩涡图案的神秘房间，还说出了这句「Do you wanna play a game?」经典台词，再次让人想起了当年《Saw》电影中的恐怖情节。

所有 Saw 的粉丝们是不是已经开始期待了呢？这部电影将会在 5 月 15 日正式上映，大家就等着那天的到来吧～