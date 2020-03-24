【在家做的事】 马拉松追剧 | 免费观赏4部播出中陆剧

韩剧、港剧、陆剧大家各有所好。不过近年来，陆剧因为比较有预算，演员卡司和拍摄技巧上面，可以说是越来越厉害，也让大家越来越爱陆剧！Wakeke今天就给大家推荐了4部的播出中新剧，开始马拉松追剧模式！

#上古密约



播出日期：2月9日

播出平台：芒果TV 、爱奇艺

主演：吴磊，宋祖儿 （王俊凯客串演出）

剧集设定了在了灵境的大峳国，这个国家由百里氏一族创建。原本应该继承王位的太子平原王英年早逝，留下了百里鸿煊、百里鸿烁和百里鸿熠三个遗孤在平原王府中。王位于是落在了太子的弟弟百里昊的手中。

百里鸿煊多次在战役中取得佳绩，太后从中煽风点火，展开了王位之争。这一部电视剧的剧情部分取于山海经，改编以后从新呈现在观众面前。

值得一提的是，这一部剧集在编剧、摄影、剪辑、特效在内的多个岗位，使用了在校生。因此，《上古密约》被不少观众视为“学生作业剧”。

《上古密约》上线之初，便频频因断片式剪辑、初学者特效、盖脸式字幕，吸引观众上线“批改作业”。与整体画面比例失当的超大字幕，也成为吐槽重灾区。

#安家



播出日期：2月21日

播出平台：北京卫视、腾讯视频

主演：罗晋、孙俪、王自健

2009年，有一部电视剧叫做《蜗居》爆了起来，原因是因为电视局以中国人民买房的问题为题材，戳中了很多人的痛点。虽然《安家》这一部剧集和《蜗居》没有什么直接关系，不过其中一位的演员——海清可是从《蜗居》穿越来了《安家》啊~

十年过去了，海清仍然为着买房的事情奔波着，这也是许多中国人的真实情况。在中国大家都想要有一个家，繁华的大都市中，少了一个遮风挡雨的家，他们只不过是匆匆的过客。一张房产证代表的不仅仅是财富，更多的是一份归属感，“房子”永远是中国人解不了的锁。

#绿水青山带笑颜

播出日期：3月18日

播出平台：湖南卫视、爱奇艺、腾讯、优酷

主演、杨烁、潘芝之琳

中国和马来西亚一样，有很多偏远的小镇和乡村都存在着人口老化的问题。一些乡村的风景、民间的手艺、食物的味道，逐渐地被快节奏和大数据的时代慢慢地侵蚀掉。这一种情况就好像温水煮青蛙，在我们不以为意之间，就一去不复返了。

剧里的杨烁，偶然被乡村的美丽风景给吸引了，于是决定辞去做了8年的艺考培训学校，决定回乡经营精品民宿。另外，饰演杜笑语的潘之琳对家乡的老手艺——琉璃有深厚的情感，决定回乡成立工作坊，无奈却得不到家人的支持。最后，着这两位远大抱负的大好青年是否能够完成梦想，将落后的家乡带上小康之路呢？就要大家自己在剧里找答案咯~

#鬓边不是海棠红

播出日期：3月20日

播出平台：爱奇艺

主演：黄晓明、尹正、佘诗曼

这是一部有中国网络小说改编的同名电视剧，题材围绕在了中国的抗日战争。电视剧背景设定在了上一个世纪三十年代的北平，饰演京剧名旦的尹正和饰演热血商人的黄晓明因戏结缘，两人在战火之中一同逆风前行，在枪林弹雨之中维护好京剧国粹，也救国家于水深火热之中。不可不提的是，这一部局还找来了我们非常熟悉的演员米雪客串老福晋一角，可以说是非常有看头啊！