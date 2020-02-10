一年有超过14天情人节？单身狗也能庆祝哦

文 / KM

在 2 月 14 日情人节这个大~日子，就是情侣拼命放闪，单身狗不停被闪瞎的一天。然而情侣们也会选择在这天去餐厅吃浪漫晚餐，去喜欢的地方约会等等，但其实一年里面除了 2 月 14日，还有其他 13 天的情人节哦！男士们如果想要为女友制造各种不同的惊喜，就要把这些日子给记下来咯！

【1 月 14 日 – 日记情人节】

情侣们可以在这一天互赠足足纪录了一整年恋爱事迹的日记本，象征两人将携手走过未来一年，并且创造了更多属于俩人的甜蜜回忆，这可说是促进俩人感情升温的一个流程。然而，单身的人也可以对自己喜欢的人拟定表白和对以后的计划，写在自己的日记本里哦~

【2 月 14 日 – 圣华伦泰情人节（传统情人节）】

这一天就是西方的传统节日，也是请留存们都会庆祝的传统情人节，互相赠送花或是有意义的礼物，庆祝属于他们的情人节。当然，女生也可以在这一天送巧克力给心仪的男生，以表达对对方的爱意。

【3 月14 日 – 白色情人节】

白色情人节源自于日本，女生会在上个月的情人节送巧克力的心仪的男生，那么如果该男生对女生也有爱意的话，可以在这一天回送白色糖果给女生，象征着彼此都有意思一起走下去。

【4 月 14 日 – 黑色情人节】

这一天是专为单身狗们打造的情人节，单身男女会在这天让自己活在 “黑色世界”，有些讲究的人甚至还会穿着黑衣、吃黑巧克力，再喝上一杯黑咖啡，以庆祝黑色情人节。然而，在韩国的情侣们则会在这一天一起去吃韩式炸酱面，黏糊糊的黑色炸酱代表着两个人的心连在一起。

【5 月 14 日 – 黄色与玫瑰情人节】

如果你在这一天穿着黄色衣服、吃黄色咖喱饭，就代表着 “我还是单身” 的最好暗示。此外，5 月是玫瑰发芽的时节，气候舒服也很适合出游，因此很多情侣都会在这天到户外踏青，所以 5 月14 日也有玫瑰情人节之称。

【6 月 14 日 – 亲吻情人节】

这是一个非常重要节日，情侣们在这一天不必再害羞，可以大大方方地用亲吻，来表达对对方的爱意，而且特别的是，世界各地也会举行各种亲吻大赛呢！

【7 月 14 日 – 银色情人节】

这一天是把意中人带回家给父母认识，或是把对方介绍给其他自己所尊敬的长辈的日子，据说当天的开销都会由长辈们承担的（但感觉这是国外的习俗吧？在本地应该不可能吧 XD）。另外，情侣们也可以在这天互送银制礼品或饰品，也有相传是个送银戒指订婚的好日子哦！

【8 月 14 日 – 绿色情人节】

绿色情人节源自于东欧捷克、斯洛伐克等国家，意在倡导绿色、环保和乐活精神，情侣们在今这一天就是要出外郊游，在大自然里享受爱情，同时也可以互相赠送绿色鲜花和贺卡。

【9 月14 日 – 音乐情人节 / 相片情人节】

很大大型的社交活动会在这一天举办，尤其是音乐盛典，大家可以将自己的对象介绍给朋友或同事认识。还有的就是，情侣们也会在这一天跟天空一起合照，因此也被称之为 “相片情人节”。

【10 月 14 日 – 葡萄酒情人节】

情侣们会在这天在餐厅里享受浪漫的烛光晚餐，聊聊彼此对未来的规划，然后再轻啜一杯葡萄酒，像爱情一样慢慢用心地品味，浪漫地度过这一天。

【11 月 14 日 – 电影情人节 / 橙色情人节】

11 月 14 日是光棍节（11 月 11 日）之后的第三天，也被叫作橙色情人节（Orange Day Movie Day）。情侣们会在这天会相约看电影，在漆黑的电影院里依偎在一起；至于单身的人们则需要来杯柳橙汁，当然单身狗想要约心仪的人去看电影也是很适合的哟！

【12 月 14 日 – 拥抱情人节】

拥抱是最能够给予温暖的一个动作，情侣们可以在这天穿着情侣装尽情拥抱，向大家宣告你们之间的爱情，而且到了年底还能热情拥抱，这也就代表着两人的感情依旧。

【农历七夕情人节】

七夕是中国的传统节日，就是古代传说中，牛郎与织女重逢的一天，而这也成为了象征爱情的节日，更被认为是中国最具浪漫色彩的传统节日，因此不少情侣也会在这一天狠狠地放闪哦！

【网络情人节】

现在网络发达，也衍生出不少网络用词，其中还有很多是谐音词，而所谓的网络情人节，就是落在了 5 月 20 和 21 日啦！因为数字 520 代表的是 “我爱你”， 521 则可以被理解为 “我愿意”，这两天都适合暗恋中的人们互相表白，当然也有不少情侣选择在这天登记结婚呢！

不管是哪一个月的情人节，只要找到对的人，其实每一天都是幸福满满的情人节哦！Wakeke 在此祝大家都有情人终成眷属哦！单身狗们加油！