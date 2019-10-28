一直得罪人，到底要怎么「说话」

文 / Vie

只要是处理与人有关的事，「沟通」都扮演着非常重要的一环，但并不是每个人都懂得善于表达想说的话，也因为如此，才彰显「把话完整表达」是门深奥的学问。广泛和复杂性的人际关系，常常让我们不知所措，所以，今天让我们一起来探讨，如何改善自身的说话技巧，从而提升良好人际关系的方式。

#1 主动真诚与人交流

一个待人处事总是伪装的人，表面上好像很有礼貌或是很受欢迎，实际上承受不了时间的考验，终究会被人发现那面具背后的样子。所以，唯有真诚才能走进对方的世界，才能和他人建立良好的信赖感和亲和力。

#2 寻觅共同兴趣的话匣

沟通交流需要话题，蔡康永在「说话之道」也提及过，避免无话可谈的尴尬处境的最好方式就是「切入一般人都能够聊的话题」，例如可以从食物、旅游、兴趣等话题切入。切记，与人拉近交流的最有效方式就是营造一个轻松愉悦的氛围，从而减轻、消除对方的紧张或是不舒服的情绪。

#3 找寻对方需求，拒绝难题

如果对方一味将你的热情拒之门外的话，那么就换个方式吧！不妨寻找对方的需求，并将其满足，以博得对方的兴趣和赏识。例如，对方因工作感到压力烦心，就不要和他聊什么电影或旅游的话题了，尽可能聊相关的话题，好比如，为他分析和了解他工作上的事。记得，想要建立长久的人际关系，需要的是用心了解，把对方放在心上，放在重要的位置。

#4 幽默永远是人际关系的润滑剂

或许，你会深思如何才能成为一个说话幽默的人。幽默的定义太广了，有些取决于天生性格，有些则是靠智慧。例如，中国演员葛优曾对着自己的光头调侃道「热闹的马路不长草，聪明的脑袋不长毛」，把自己的缺点转化为幽默，幽默真的和智慧、亲切和真诚扯不开关系，它能显示一个人的内在。



#5 别拿别人不想提的事当话题素材

人与人之间肯定少不了八卦，可是千万拿别人的八卦当建立关系的桥梁，因为有些事绝不能拿来当话题素材，这是个愚蠢的做法，也会让人觉得「下次他会不会也这样背着我向别人说我的事」，不仅不会带来关系上的改善，反而会令人反感。尤其是，除了社会，同事的是非能躲多远就多远，不要参与太多，对自己反而是件好事。