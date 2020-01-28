五月天超燃神曲《盛夏光年》居然有7个版本

文 / AK

不说不知道，五月天这首《盛夏光年》居然已经推出了 14 年，还一直保持着高热度，果然是神曲啊！这首听起来既滂湃又热血的歌，不止五月天重新翻唱过，也有不少歌手和五月天一起合唱过呢，每个版本都不一样！现在就一起来听听这几首不同风格的《盛夏光年》吧！

#1 五月天（电影版）

《盛夏光年》其实是 2006 年电影《盛夏光年》的同名主题曲，收录在电影概念专辑当中。歌曲里描述着每个人在青春时期面对的挣扎和困惑，阿信悲愤嘶吼的歌声完美的呈现了歌曲中灰暗的心境，就像一个少年带著孤傲的光芒，向世界呐喊着 “我不转弯！”。

#2 五月天（剧情版）

2015 的这首《盛夏光年》是五月天以自己的名义发表的正式版《盛夏光年》，音乐整体变得更澎湃，而 MV 剧情更是引人入胜，描述两个少年面对父母暴力、同学霸凌的痛苦，以及对未来的绝望，整个主题围绕在 “长大难道是人必经的溃烂”，以及 “致 无法回转的青春” 里。

#3 林忆莲

林忆莲翻唱的这首《盛夏光年》相信大家也不陌生吧，就收录在 2015《女也 Herstory with Mayday》概念专辑当中。其实她早在 2011 年的金马奖颁奖礼表演过这首歌，不过倒是跟这个版本有些不同的感觉。这首歌成功让林忆莲突破以往的形象，从 “莲式情歌” 变成 “摇滚莲”，柔中带劲的唱腔让人耳目一新。

#4 五月天+邓紫棋

这个版本也超级厉害，五月天在演唱会上邀请了 “铁肺歌后” 邓紫棋一起合唱《盛夏光年》，现场真的燃到爆啊！邓紫棋除了现场展现她超稳的高音之外，还有超长拉音，肺活量真的不是开玩笑。阿信和邓紫棋的声音仿佛一个是过去的自己，一个是现在的自己，互相对话，唱出了坚决、勇敢、绝不后退的《盛夏光年》。

#5 五月天+欧阳靖

五月天和 “嘻哈侠” 欧阳靖合作的《盛夏光年》也带来了非常不一样的火花，整首歌以 rap 贯穿，歌词说的是 “嘻哈前传”，从 1973 年 DJ Kool Herc “嘻哈的诞生” 唱到自己开启的嘻哈之路，而《盛夏光年》则成为副歌在中间出现。层层堆叠的歌词，告诉人们坚持走自己的路，就算面对质疑的眼光，也不转弯。

#6 陈冰

陈冰在第三季中国好声音唱出的嘶吼版《盛夏光年》，着实惊艳了不少人，尤其是时而轻柔时而声嘶力竭的爆发力，成功抓住所有人的目光，成为全场亮点！歌声中完全能感受到她追逐梦想的坚定，“我不转弯”是她放任青春勇敢追梦的呐喊。

#7 李艾薇

李艾薇在声林之王 2 也唱过《盛夏光年》，她的版本也一直被拿来和陈冰的版本比较，两人都走嘶吼的路线，但却唱出不一样的热血！李艾薇一开始的声音像少女般甜甜的，娓娓道来内心的独白，直到进入副歌部分时，情绪层层堆叠，配上扎实的嘶吼音，一瞬间变成勇敢抵抗世界的女孩，中间加了一段海豚音，唱得全场热血沸腾！