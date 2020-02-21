从韩国灾难片看透人性，人心比「病毒」还可怕

文 / Kah Yan

「新型冠状病毒」让全球乱了阵脚，不免让人联想到过去这些年推出的灾难片，各式的瘟疫内容，世界最终毁灭。而韩国也拍了许多非常优秀的灾难片，反映出现实社会的真实情况，虽然有些非科学的部分，但让我们看尽灾难当前，人性险恶的一面。

#1《铁线虫入侵 Deranged》

面临破产的医药公司管理层，为了让药品大卖，培育出一种变异的铁线虫投入河里。神秘铁线虫寄生人类身体，甚至控制人类大脑，导致人类投河自尽，死亡率 100%。汉江堆满尸体，死亡人数迅速增加，韩国社会上下一团乱。

后来终于找到解药，正是培育铁线虫的医药公司所生产。但获取药物困难重重，人类为了获取药物，展现出最黑暗的一面。这部片最可怕的不是寄生虫，而是人性的贪婪与制造这场灾难的公司。

#2《流感 The Flu》

一群东南亚偷渡客正偷渡到韩国，因感染猪流感病毒全都死在集装箱内，除了一人存活逃出。这个人将病毒带入城市，流感迅速蔓延。政府试图欺骗人民，所有疑似患者被带到隔离区，可是他们不知道，隔离区里的所有人不管死活最终都会被烧死。

秀爱饰演的女主角是单亲妈妈兼医生，她的女儿曾接触这位偷渡客，因此感染病毒。她为了拯救女儿，不顾最近的生命危险，跳下病尸横枕的万人坑抢救女儿，这一幕让我们感受到母爱的伟大。由于现实中曾发生过严重传染疾病，这部电影让我们仿佛身在其中，更深且体会到这种灾难的恐慌感。

#3《釜山行 Train To Busan》

韩国 2016 年度票房冠军，讲述首尔前往釜山的 KTX 高速列车上逃难的剧情。僵尸病毒从一位少女身上开始不断肆虐且扩散，透过咬人传播，瞬间让整个列车陷入灾难。此时，整个韩国已沦陷，只剩下釜山防御成功。

在长达 442 公里的路途上，孔刘及女儿、马石东、郑有美等人为了存活，不断被僵尸追逐，许多人更是自私的不让其他人进入安全的车厢。这部电影用一场绝望极致的灾难挑战人性，在灾难面前，人性的弱点会毫无保留的曝露出来。此刻，有些人自私自利、罔顾他人，有些人伟大、勇敢地挺身而出。

其实灾难片最恐怖的不是病毒，而是人类的自私与险恶。这几部韩国电影剧情具有真实感，尤其现在正逢「新冠肺炎」疫情肆虐，让人看得鸡皮疙瘩。