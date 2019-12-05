别小看粉丝的力量，4件事证明粉丝不好惹

艺人和粉丝之间的关系是非常微妙的，与其说艺人是粉丝们的精神信仰，不如说粉丝是艺人的背后力量。粉丝和艺人之间互相需要，当大家都喜欢你时，你就是 super star，当不被大家喜欢的时候，就是 nobody。粉丝应援的力量不仅限于演唱会的掌声和尖叫，他们是身体力行地保护艺人。

#SHINee——钟铉

SHINee 的粉丝叫做 SHINee WORLD，意思是指整个音乐世界都是属于 SHINee 的。SHINee 成员钟铉离世至今将近 2 年，相信强大的粉丝们依然挂念着他。



Twitter 最近因为需要清理不活跃的用户而将一些没有登入的账户删除掉。钟铉的 Twitter 里有他在身前的照片和心情写照，是粉丝们至今都会到那里回顾和钟铉之间点滴的地方。经过粉丝们联手向 Twitter 发起的诉求，Twitter 已经确定会把钟铉的户口保留下来，也称说不会删除任何纪念故人的账号。



#Produce X 101

Produce X 101 圆满结束后，成绩结果公布了，但还是会有粉丝因为自己喜欢的偶像没有办法成功出道而感到伤心甚至愤怒。粉丝们察觉决赛日当天每一位的练习生之间的票数差距竟然非常诡异的相似，有造假的可能性。政府部门一共收到粉丝们 267 宗的投诉，韩国国议员也痛批 “这是企业诈欺”，要求检察官调查。



粉丝们开始筹募资金，向节目组提出刑事起诉。在韩国警方连番的调查以后，导演安俊英最终向警方承认节目投票造假。同时，原本的出道团体 X1 也全面停止了团体活动。

#Popu Lady

Popu Lady 是华研国际音乐在 2012 年继 S.H.E 之后再次推出的女子团体，成员有洪诗、大元、庭萱、宝儿和宇珊。团体活动了 3 年之后，华研无预警宣布举办《Get Out of Popu Lady》淘汰赛，将原本的 5 人团体中削减至 4 人团体。这种利用粉丝来借刀淘汰偶像的举动引起了歌迷们的不满和抵制，从而发起了 “配票” 活动，让唱片公司没有办法淘汰人。



来到淘汰赛当天，粉丝们在现场精准的监票和配票活动，让名次靠后的两位成员宇珊和大元成功打成平手，唱片公司最后也决定不淘汰任何人。外界对于华研这一次的举动感到荒唐，觉得根本就是一场闹剧~

淘汰赛成绩揭晓：

#高以翔

高以翔离世的事件震惊整个娱乐圈，他离世前的作品《彩虹的重力》让他入围了《电视大赏》。和他一起共同入围这个奖项的还有高流量明星李现、王一博、和肖战等人。在高以翔离开以后，其他演员的粉丝都自发性地把票投给高以翔，希望他留在大家的心更久更久。而在12月4日，他登上了《电视大赏》的第一名。

一般上都是偶像在台上发光，成为粉丝的榜样。但上述的 3 个例子中，每一个粉丝的微光足以给偶像照亮前方的道路。不要小看粉丝的力量，因为星星之火，可以燎原啊~