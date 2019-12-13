情侣去死去死吧！单身狗过圣诞的10种方式

文 / Kah Yan

单身狗最怕什么？单身狗最怕过节日啊！特殊节日满街情侣，害得单身狗不敢出门，一出门就被闪瞎~ 但单身狗还是要过节啊！来看单身狗过圣诞的 10 种方式！

#1 小旅行

不想看着身边的朋友放闪，或害怕圣诞节约不到朋友一起庆祝？不如到附近国家旅行顺便 clear leave，感受一下外国的圣诞气氛。如果有单身狗朋友，可以相约一起去！

#2 交友 APP 上寻找圣诞约会对象

朋友圈中就你一个单身狗？那就上交友 APP 寻找一个聊得来的异性，询问对方是否有兴趣一起过圣诞，如果对方愿意，你们可以来一个圣诞约会！这样你的圣诞就不落单啦～ 多款交友 APP 推荐，点这里！

#3 电影马拉松

不想出门的你可以躲在家里看一整天的电影，当然最好选择看喜剧，让自己笑足一整天，或许你就会忘记今天是气氛非常热闹的圣诞节…（哭哭 QQ）

#4 搞单身狗圣诞派对

邀请单身狗朋友们一起大搞派对，让他们也邀请自己的单身朋友。圣诞节就不怕孤独一人啦，同时还可以顺便联谊哟～ （说不定圣诞节就可以脱单咯 XD）

#5 煮圣诞大餐

圣诞节几乎每家餐厅都爆满，不然就是整个餐厅都是情侣… 倒不如在家自己煮圣诞大餐，要多豪华都可以，还无需和别人一起挤餐厅。一边播圣诞歌曲（推荐陈奕迅的 Lonely Christmas），一边享用圣诞大餐，多好呀～ 这不是 lonely，这是懂得享受！

#6 远离 Facebook & Instagram

为了避免被 Facebook & Instagram 上各种放闪影响心情，你可以选择远离它们，过个与世隔绝的一天！

#7 打卡购物广场圣诞装饰马拉松

圣诞节哪里最热闹？当然非购物广场莫属！各大购物广场圣诞布置美轮美奂，不如到每一家购物广场去拍照打卡，体验浓浓的圣诞节氛围～ 这5家购物广场最值得拍！

#8 用工作麻痹自己

不想过圣诞的你可以主动要求加班或把工作带回家，人家常说「用工作麻醉自己」是最好的方式！不求脱单，只求脱贫，这就是最佳方式～

#9 疯狂购物

购物让人开心，购物让人兴奋！正逢年底各大商场及品牌有许多年终大促销，趁现在来个疯狂购物，解决写了许久的购物清单～ 没有对象给你送圣诞礼物？那就给自己送上圣诞礼物吧！

#10 告白趁现在

圣诞节是最适合告白的节日之一！如果你不想自己进行 1 – 9 的方式，那就趁着圣诞气氛浓烈又浪漫，向喜欢的人告白吧！但如果你连对象都没有，没关系，你还有以上 9 个方式可以选择～

这里为你提供了10 种单身狗过圣诞的方式，如果你还有更有创意的想法，马上留言与我们分享！