动物界《使徒行者》，原来这些动物是美国CIA的卧底？

文 / Kah Yan

美国中央情报局 CIA 利用及培训动物成为卧底，尤其在一战和二战时期，许多飞禽类都被训练成为动物间谍，替美国执行一些不可告人的任务。你知道这些动物，其实是这么厉害的吗？

空中狗仔队— 鸽子

自古以来，鸽子就是人类的邮差，他们千里传书都不会迷路。1970 年代，美国 CIA 为鸽子绑上微型摄影机，派它们到苏联秘密探查苏联等敌军的机密。鸽子们多次成功拍摄画面优质的照片，因此被视为最优秀的卧底。

窃听风云— 喵星人

1960 年代，有一个项目叫「音猫」，美国 CIA 透过兽医进行手术，在猫咪的耳道内植入窃听器，在猫咪的头骨底安装一个小型的无线电发射器，并在毛皮中插入细线。他们把这只猫送到苏联克林姆林宫，计划让猫咪记录和传输周围的声音，方便他们进行窃听。最后任务失败了，因为猫咪在苏联驻华盛顿大使馆门前被一辆车辗过。

水底卧底— 海豚进行

1960 年代，美国 CIA 花许多精力在美国佛州的海军航空基地训练海豚，让它们成为潜在破坏者和核潜艇监测者。他们计划利用海豚进行「渗透港口」任务，让海豚佩戴感测器来收集苏联核潜艇的声音、在设施附近寻找放射性武器的迹象、放置炸药在移动的船上等行动。

看来美国 CIA 在 60、70年代花了不少精力与资金在培训一班动物卧底，为的就是要打击对手苏联。如今科技如此发达，不知道美国 CIA 是否还有在使用这些动物卧底呢？