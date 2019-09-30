在爱情中自卑情结的4强星座

文 / Vie

有些人，当遇到喜欢的人时，总容易陷入自卑的处境，看不到自己的优点、怀疑自己的价值，甚至会一直怀疑对方的心意，即便对方也是对他们有意，最后因为这样的情结，导致错过了对方，错过了这段感情。今天，我们就来看看有哪四个星座，在感情中总有自卑情结。

第四名：水瓶座

水瓶座的朋友在喜欢的人前面总表现得很羞涩。只要把最真实的那面表现出来，对方一定会感受到，甚至也会喜欢上，那么这段爱情故事或许就能开花了。丢掉自卑、想太多的坏习惯，别那么多疑，否则会一直错过对的人哦！

第三名：魔蝎座

看起来很有条有理的魔蝎座，其实在感情中相当的自卑，他们总是不敢直视喜欢人的眼睛，因为深怕对方看穿自己的心思。如果能够把工作上的出色，跟朋友的风趣幽默放在喜欢人身上的话，很快就会 “脱单” 哦！

第二名：牡羊座

牡羊座的朋友心思虽然细腻，可是却敏感多疑，他们会因为不轻易的一句话而耿耿于怀许久。很好笑的是，他们不会轻易被困难打败，却会被喜欢对方的一句话给击退。喜欢上一个人时，他们会变得非常容易自卑，怀疑自己的能力，想要改变他们，唯一的方式就是不放弃地安慰开导他们。

第一名：巨蟹座

巨蟹座在感情里非常慢热，因为他们在没有长时间相处的情况下，绝对不会那么轻易信任一个人，就像蟹子那样躲在壳里观察，害怕是自己表错情或是对方不够喜欢他们。被动的性格，让他们一直错过对的人，只会默默等待喜欢的人和他们表白。巨蟹的朋友只要勇敢一点，相信自己多一些，很快就会遇到爱情，相信自己，很多人喜欢找 “巨蟹” 星座的人当伴侣，哈哈。