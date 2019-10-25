《山茶花开时》疑点重重，究竟「调皮鬼」是谁呢？

文 / Kah Yan

由收视女王孔晓振和姜河那主演的热播韩剧《山茶花开时》不出所料成为该时段的收视冠军。剧情越演越恐怖，「调皮鬼」的特征慢慢揭开中，许多人都在猜测到底谁的调皮鬼？

疑点 #1 随身带打火机

剧情多次出现打火机的桥段。有一次龙植在帮山茶油漆时，有个戴手套的人用打火机烧桌底，而且镜头以背后偷窥的角度带出。另外，小学发生火灾时，龙植在案发现场找到一个打火机。除了这场火灾意外疑点重重，每一次有打火机出现的剧情都格外悬疑，推测打火机将会是破案关键之一。

疑点 #2 山茶熟客

因为担心山茶的安全，龙植在店里安装监视器。隔天调皮鬼就在墙上写「说过不要调皮了！从那时到现在，我每天都在看着你」。想必调皮鬼一定是经常出现在山茶身边的人甚至是店里的常客。因为调皮鬼非常熟悉店里的动线，他知道监视器的死角，他也会从侧门进入，而且直接往监视器喷漆。

疑点 #3 有两个调皮鬼？

警方搜证中，嫌疑人的鞋码有 25cm 和 26cm 两个尺寸，推断有可能连环杀人案的凶手超过一个人。后期的杀人案或许是由「模仿犯」模仿干案并嫁祸给调皮鬼。因此许多人都推测，非常大的可能性有两个调皮鬼。

根据几项疑点，我们可以推测出最大嫌疑的凶手可能是亨植。他经常出现在山茶的酒馆，他还负责帮山茶安装监视器，所以特别清楚监视器的位置。他也在龙植油漆后，戴着手套出现。

另外，阻止龙植继续查案的派出所所长、声称监视器是假的圭泰和曾经提醒山茶小心身边人的山茶妈妈的也有一些行为是令人怀疑的。亨植真的是凶手吗？让我们继续追下去！