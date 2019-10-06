年下男追求「姐姐」的4个原则

文 / Vicky

爱情是个奇妙的东西，它可以跨越种族、年龄、宗教、国际、阶级，甚至性别。在感情世界中，不乏「姐弟恋」或「老少恋」等各种形式的爱情。尽管很多女生一开始不太能接受年龄比自己小的男生，但一旦男生追求的攻势正确，把到姐姐也不是很难。

当你爱上比你大的姐姐时，究竟有什么小技巧可以帮你追到心仪对象呢？这 4 条原则可千万要紧记了。

做真实的自己

很多弟弟在追求姐姐时都会产生「我一定要成熟、稳重」的误解，其实不然。在许多姐弟恋中，双⽅的关系都是平等的，无论男女都可以掌控主导权，所以男生一定要自信地做自己，不要⼀昧装成熟、扮老成，掩盖住真实的⾃⼰，因为姐姐们就喜欢你原来的模样。不过还是要注意，在决定大事上别不经大脑提出一些幼稚的想法，会被姐姐嫌弃哦~

适时的撒娇

女⽣天⽣拥有⺟性，正好你可以善用这一点撬开姐姐们的心。适时寻求心仪姐姐的帮助，让她们充分发挥天性，因为寻求依赖和保护也是相信对方的一种方式，因此男生们偶尔撒娇、示弱，好让姐姐更积极的去照料无助的你。当然，前提是不要太麻烦人家。

做事有计划

女生会寻找比自己年长的另一半，其中一个理由是对方已经对人生有很好的规划，自己要做的就是融入他的生活，成为其中的一份子。同样的道理，一位弟弟如果懂得好好计划两人的生活，也可以轻易虏获姐姐的芳心。女生也知道要小弟弟们现在就规划下半辈子确实太难为，毕竟没有⽣活的历练也不可能那么成熟，建议你们从小细节着手，例如约会前好好计划路程和选择餐厅，最好就是有几个选项，不要让女生在约会时 “用脑”，爱能让她对你更加信任和依赖。

理解她

姐姐们喜欢大哥哥或大叔离不开一个原因，那就是共鸣，因为年长的另一半已经经历了自己正在面临的难题，所以他们可以在姐姐们的生活中同时扮演良师益友与伴侣的角色。对于弟弟而言，你没有经验之谈，但你可以当个善解人意的聆听者，因为有时候女孩子要的只是一个不会还嘴的树洞。

以上的 4 个原则除了适合用于追求比自己年长的女性外，也适用于多数的女孩子。结束前再给男孩们一点建议，追女孩子时，尤其是追求姐姐时，千万不要唯唯诺诺，女孩子不喜欢老是让自己等、让自己猜的男孩子，也不要太强势，女生会怕哦！