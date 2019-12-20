我的包裹到底在哪里？！教你看懂物流状态

文 / Kah Yan

网购越来越方便，搭配双十一、双十二、黑色星期五等等超级多优惠！买了一堆东西却还没收到货，让你忍不住呐喊「我的包裹在哪里啊」～ 今天就带你看懂谜一般的物流状态！

正常状态下应该是这样……

Shipment Picked Up：卖家已经出货咯，物流公司收到你的订单，正准备为你送货 Sorted to Destination ：分拣货物中，准备出货到目的地 Intransit to Destination ：包裹正在送往目的地的路上 Estimate Flight Arrival ：预计包裹抵达目的地时间 Arrive at the airport：包裹到达目的地（马来西亚）机场 Information ：等待更新 Customs Processing ：进入海关，等待通关 Release from customs clearance：成功通关！ Departed to HUB ：包裹前往本地物流仓库 Arrived Hub：包裹已经抵达本地物流仓库 Out for Delivery ：送货员外出派送，包裹离你不远咯～ Delivered ：千辛万苦，终于签收包裹！

非常不幸地，包裹出状况了～ QQ

Flight Delay：运送航班延误，可能是天气、假期等其他无法控制因素，请再耐心等待 Held in customs-inspection：包裹被海关扣留中，这表示包裹可能有违禁品。。。 Shipment returned to Hub-inspection：安检退货，一般是发现敏感货或仿冒品，这下哭哭了，所以啊不是所有东西都可以淘宝der，一定要查清楚物品是否可以入关哦！ On Hold Customs-Pending Customes Inspection：目的地（马来西亚）海关查货中 On Hold Customs-K1：海关扣留-K1件，一般是包裹重量较大，申报价值较高，或是敏感的货物。（别担心，海关会联络你处理的） On Hold Customs- Pending Duty & Tax Payment：你一定是买太多了，这下要被抽税啦 Failed Attempt：送货失败？可能是因为你不在家。别担心，派送员还会再来第二次～

小插曲，过去双十一中国物流发生不少意外，不知道你的包裹还安全吗？XD

每次都觉得物流状态的术语很复杂？这下终于搞清楚包裹到哪里啦～