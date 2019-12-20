我的包裹到底在哪里？！教你看懂物流状态
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文 / Kah Yan
网购越来越方便，搭配双十一、双十二、黑色星期五等等超级多优惠！买了一堆东西却还没收到货，让你忍不住呐喊「我的包裹在哪里啊」～ 今天就带你看懂谜一般的物流状态！
正常状态下应该是这样……
- Shipment Picked Up：卖家已经出货咯，物流公司收到你的订单，正准备为你送货
- Sorted to Destination ：分拣货物中，准备出货到目的地
- Intransit to Destination ：包裹正在送往目的地的路上
- Estimate Flight Arrival ：预计包裹抵达目的地时间
- Arrive at the airport：包裹到达目的地（马来西亚）机场
- Information ：等待更新
- Customs Processing ：进入海关，等待通关
- Release from customs clearance：成功通关！
- Departed to HUB ：包裹前往本地物流仓库
- Arrived Hub：包裹已经抵达本地物流仓库
- Out for Delivery ：送货员外出派送，包裹离你不远咯～
- Delivered ：千辛万苦，终于签收包裹！
非常不幸地，包裹出状况了～ QQ
- Flight Delay：运送航班延误，可能是天气、假期等其他无法控制因素，请再耐心等待
- Held in customs-inspection：包裹被海关扣留中，这表示包裹可能有违禁品。。。
- Shipment returned to Hub-inspection：安检退货，一般是发现敏感货或仿冒品，这下哭哭了，所以啊不是所有东西都可以淘宝der，一定要查清楚物品是否可以入关哦！
- On Hold Customs-Pending Customes Inspection：目的地（马来西亚）海关查货中
- On Hold Customs-K1：海关扣留-K1件，一般是包裹重量较大，申报价值较高，或是敏感的货物。（别担心，海关会联络你处理的）
- On Hold Customs- Pending Duty & Tax Payment：你一定是买太多了，这下要被抽税啦
- Failed Attempt：送货失败？可能是因为你不在家。别担心，派送员还会再来第二次～
小插曲，过去双十一中国物流发生不少意外，不知道你的包裹还安全吗？XD
每次都觉得物流状态的术语很复杂？这下终于搞清楚包裹到哪里啦～