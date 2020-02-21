拍照姿势GET！SUPERMARKET这样拍

文 / Eunice

马来西亚天气真的太热了！想要取外景拍个网美照，一定一身臭汗，妆容也肯定掉光光。其实，想要拍一辑高逼格照片，不如去趟超市啦！不会流汗之余还可以买买买、吃个 Ice-cream 或喝瓶可乐叻！Tell you what，超市里不用刻意摆拍，都能拍出让你意想不到好看的大片哦！总而言之，「自然」就是核心！

以下 3 大重点，让你在超市拍出随性自然大片！

# 姿势动作参考

想要在超市里拍到好看的照片，表情动作一定要自然！请朋友或者摄影师帮你抓拍，然后自己和超市里的道具和物品进行互动。总之，多和道具互动准没错啦！

购物车陪衬：在超市拍照，购物车是必备。和购物车来个互动，轻轻压在上面，还可以跷起一只脚，营造俏皮感！

两排货架中间取景：利用货架营造照片纵深感。抱着薯片坐在地上开心地笑或者俏皮蹲着，绝对萌！

面对镜头：以零食区、水果区商品作背景，露出你灿烂的笑融化 followers 的心吧！

不看镜头/ 背对镜头：素颜面对镜头拍照觉得不自在？那就别望镜头了。戴上鸭嘴帽或拿个什么物品来遮脸，要不然就拍个迷人又带有神秘感的背影照也是一样巨好看滴呀！

假装拿东西：身体靠近商品，踮起脚取上层的薯片或蹲下拿最底下的薯片等等。

把脸贴近冰柜：试试看，光线超棒！这样摆 Pose 身体曲线也好看！

手握商品：手拿零食、饮料等在脸的两侧呈 V shape，最佳手动瘦脸技巧 get！

# 穿搭

想要拍一张贴地气的超市美照，最重要拍出随意自然的感觉！所以建议挑选简约、宽松的服饰搭配，例如 Oversized-T、帽 T 等… 还有哦！超市里货品颜色繁多，所以服装候颜色也不能太复杂，全身尽量保持在 3 种色，素色（特别是黑 & 白）当然最好看！发型就简单扎个丸子头，或者低低地挽一个低马尾都 OK，最重要带蓬松感，那照片就可以显得自然一些咯！

# 后期修图+调色

要让照片更符合大片标准的话，那就必须修图呀！拍照五分钟，修图几小时已不是什么值得隐瞒的事。给大家推荐几款操作简单的 APP：

拍照 > B612、美颜相机、激萌

修五官 > 天天P图、美图秀秀

滤镜 > VSCO、SNAPSEED、印象、PicsArt *（大推 VSCO、SNAPSEED画质不会被压缩的太厉害）

别等了！趁着来临周末去超市补货，记得也顺道咔嚓一辑随性自然大片，放上 IG 炫一番咯~ 超市美照就这样拍，你 Get 了吗？赶紧约闺蜜们到超市拍一波呗！