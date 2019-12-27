新年不玩「锄大D」？这些游戏更刺激

文 / AK

新年和亲戚朋友见面，除了聊天、吃吃喝喝之外，当然少不了玩游戏啦！过年通常流行的就是打麻将和玩扑克牌，但是除了这两样，其实你还可以尝试看看这些有趣又刺激的游戏！

#1 时间炸弹

这个是在 Running man 节目当中玩过的「时间炸弹」，首先有一个人会在手机上随意设定时间，比如两分钟。按下倒数键之后，玩家会把手机交到下个人手上并发问问题，问题越刁难越好，像是说出五部有「爱」字的电影名字。

玩家若成功回答，便可将手机交给下一位玩家和继续进行提问，但如果玩家回答不出来或者正在犹豫中，此时时间倒数完毕，手机响起闹铃就输啦！

#2 谁是卧底

「谁是卧底」玩起来也很刺激，Google Play Store 或 App Store 就可以下载到这款游戏噢！在 APP 当中输入游戏人数、卧底人数等，就可以开始玩了。比如现在有 5 位玩家，APP 会对 4 个人显示「果汁」，对卧底显示「糖水」。每个人要轮流形容自己看到的东西，这时卧底就要努力混过去，绝对不能被发现啦！一轮过去之后，就要互相猜出谁描述的是不同的东西。

另外还有一个「白板」的设定，意思就是有人会看不到任何的提示，只看到空空的白板…（XD）轮到他描述物品的时候，就看他的掰功有多厉害，能不能骗过所有人了。

#3 狼人杀

之前超流行的「狼人杀」游戏，好多人熬夜就是为了玩它！相信你也下载过这个游戏 APP 吧？趁着这个新年，跟你的亲朋戚友一起回味这款游戏吧！

游戏中会有狼人、医生、平民等角色，狼人可以在天黑时「杀人」，而医生可以救人，平民则没有特殊能力，所以在每轮游戏之后必须快速推理出谁是狼人，把他淘汰出局！

#4 真心话大冒险

「真心话大冒险」真是个万年玩不腻的游戏，而且超级适合在各种聚会中玩。玩家在进行大冒险时，通常都会做一些搞笑举动，惹得大家哄堂大笑，气氛会变超热闹的。选到真心话也不用怕，透过这个游戏大家还可以增进对彼此的了解，知道对方心里的想法哦！

如果很懒惰自己去想问题或挑战的话，你可以直接买一套「真心话大冒险」卡牌，里面有设定好的问题和各种大冒险，只要抽牌就可以玩咯~

#5 不准笑

经常看综艺节目时都会看到「不准笑」的游戏，真的超！好！笑！现在你也可以跟亲朋戚友一起来挑战噢！玩家们各自准备一个自己认为非常滑稽的影片，然后轮流播放，每个人都必须面无表情的看完影片，若忍不住笑出来的童鞋就要接受惩罚哦！（换成讲笑话的玩法也可以~）

其实人就是那么「奇妙」，说不准笑的时候，偏偏就很想笑啊！这游戏保证会让大家玩得非常开心！哈哈哈！

#6 害在心里口难开

这款游戏在综艺节目也很常看到，如果买不到游戏道具，找一找家里剩下的便利贴就可以玩了。玩法是在便利贴中写上一些「动作」或「词语」，比如「撩头发」、「拍手」、「讲我你他」等等，然后把这些便利贴贴到每个人的额头上。

这个游戏就是别人能看到你的指定动作是什么，并引导你做出动作，而你自己只能小心翼翼的猜。当然你也可以引导对方做出指定动作，例如对方头上的便利贴写的是「拍手」，若对方在过程中有拍手的动作，就会马上被 out 啦！

哇，好像每一个都很好玩耶！而且不管男女老少都适合呢~ 记得试试看这些游戏，这个新年肯定不无聊！