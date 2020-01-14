新年包红包时，最常犯的7大错误

文 / KM

转眼间农历新年就快到了啊！各大电台电视台都在播放新年歌了！去拜年时除了说「恭喜发财」，心底最想说的不就是「红包拿来」吗？科科！

其实包红包时有不少礼节和规矩需要遵守的，免得被人讲那就不好咯~ 那在包红包的时候，最常犯的错误是什么呢？一起来看看下面的 7 大错，新一年别再犯啦！

#1 包给长辈的红包每年都一样

我们最常听到的 “压岁钱”，是包给晚辈的；而包给长辈的则叫做 “添岁钱”。给长辈红包可以是一种孝顺的表达方式，其实意义上就是希望他们能够身体健康、长命百岁，因此传统上给添岁钱的话，必须要逐年增加，才能象征延年益寿啊！

#2 包给晚辈的红包金额不统一

大马人的习俗都是结婚后都必须开始包红包，应该有不少人都会依据自己和晚辈的亲密度来决定红包的金额，但其实这种做法是不对的，因为当小孩们发现拿红包的这种单纯行为，都会出现偏心或不公平的现象时，或许会对他的成长过程造成不好的影响，所以建议大人们应该事先商量好红包金额，以免出现大小包的情况。

#3 红包金额包得比长辈多

大家对于包红包的重点，一般就是对象是谁和包了多少，其中不少人都忽略的礼节就是，晚辈包的金额一定要比长辈少。比如说长辈包给小孩 RM20，那晚辈包给小孩的金额就一定不能超过 RM20；如果想要超过长辈的金额的话，可以通过送礼的方式额外添加，这算是尊敬长辈的一种方式吧~

#4 包 RM5 / RM10

你一定不解，WHY！RM5 和 RM10 不是最包红包的金额，最重要的原则就是要双数，或者是谐音有好意头的数字，就好像六六大顺的 6、发财的 8 等，当然最避忌的就是 4（代表死）咯~ 不过其实还有很多人都会简单封一张 RM5 或 RM10，可是 其实 RM5 是属于单数；还有就是红包中的双数，并不是指数学上可以被 2 整除，而是指非零结尾的数字必须是双数。

虽然 RM10 可以完整除以 2，但扣掉零之后 1 就是单数了，所以在包红包时 RM10 属于单数，因此如果能够包 RM12 或是 12 的倍数就更好了，因为在华人传统来说，12 是最圆满的数字。

#5 用旧钞来包红包

每年新年之前，大家都会特地去银行换新纸钞来包红包，因为用新钞有着 “辞旧迎新” 的意思，相信如果你收到旧钞的话，心情总会有点怪怪的对吧？而且当你用新纸钞来包红包时，还可以尝试把大钞换成小钞来增加红包的厚度，这样就显得你更大方哦！不过需要注意的是，千万别把硬币也放进去，因为这样的包法是给过世的人的啊~ CHOI！

#6 使用过期红包袋

如果家里太多红包袋，封红包的时候为了 “清仓” 而使用旧红包袋，其实是很不得体的哦！因为你想想，红包袋上的图案大多数都是跟那一年的生肖有关，如果你在猪年派狗年红包袋的话，不就显得很奇怪、很不好看了吗？如果担心这样的情况发生的话，就尽量选择简单，或是只有新年祝贺语的红包袋来封吧！

#7 在长辈面前拆红包

这应该是大家都知道的规矩了吧？晚辈在接受红包之后，如果不是对方特意要求，在长辈面前擅自打开红包是非常没有礼貌的行为，所以要时时刻刻提醒身边的晚辈或孩子，不要犯下这小小的错误咯~

红包代表着祝福，但如果你没有遵守一些礼节的话，那祝福也就可能会变得没什么意义了，所以大家在包红包的时候，尤其是新婚的新人们，一定要好好看这 7 个重点，不要犯大错咯！