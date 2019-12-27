新手也能做！3个免烤箱年饼食谱

新年就快到啦！你准备好过年了吗？新年除了要买新衣之外，当然就是要准备年饼啦！近年年饼可以说是一年比一年贵，想要吃到好吃的年饼又不想花大钱的话，那么就自己动手做啦！Wakeke 就要教会大家3种免烤箱的年饼！

#芝麻饼

这一款的年饼不但只是做法简单，就连材料也是随手可得的，赶快动手做起来吧！

材料：薄饼皮、黑白芝麻、鸡蛋

做法：

1.将薄饼皮上用刷子涂满蛋液。

2.平均将白芝麻和黑芝麻撒在薄饼上。

3.用另一张薄饼皮覆盖按压使两张薄饼贴在一起。

4.用剪刀把薄饼剪成适中的大小。

5.热锅把薄饼炸至金黄色就可以啦！

温馨提醒：建议油的温度至少180度，下锅后转至中火以免烧焦。



#豆腐饼

豆腐饼就是我们小时候吃的BIKA，自己动手做的才是做好吃的，而且可以变换口味哦！

材料：鸡蛋、细糖、面粉、350g发粉、豆腐、盐、调味粉、豆腐、黑白芝麻

做法：

1.将1盒豆腐压烂备用

2.将一颗鸡蛋、细糖、350g面粉、豆腐、发粉、芝麻、2汤匙的盐，根据次序加入搅拌均匀。

3.用手搓揉至面团不粘手为止。

4.用纸巾覆盖后，喷湿纸巾保持湿度并放进冰箱休面30分钟。

5.撒些粉在桌面，取出一小块面团擀至薄片，再切成适中大小。

6.热锅把面皮炸至金黄色。

7.出锅以后撒上喜欢的调味粉就可以啦~(可以使用cheese粉、 garlic蒜粉、咖哩粉）

温馨提醒：面皮擀得越薄就会越脆哦！



#杏仁饼

接下来wakeke给大家介绍一款杏仁饼，健康又好吃哟！

材料：杏仁片、南瓜子、葵花子、黑白芝麻、麦芽糖分

1.将所有的材料以一样的重量混合均匀。

2.在烤盘上放上烘培纸。

3.将材料平铺在烤盘上。

4.把烤盘送进预热180度的烤炉，烤20分钟。

