新手也能做！3个免烤箱年饼食谱

新年就快到啦！你准备好过年了吗？新年除了要买新衣之外，当然就是要准备年饼啦！近年年饼可以说是一年比一年贵，想要吃到好吃的年饼又不想花大钱的话，那么就自己动手做啦！Wakeke 就要教会大家3种免烤箱的年饼！
#芝麻饼
这一款的年饼不但只是做法简单，就连材料也是随手可得的，赶快动手做起来吧！
材料：薄饼皮、黑白芝麻、鸡蛋
做法：
1.将薄饼皮上用刷子涂满蛋液。
2.平均将白芝麻和黑芝麻撒在薄饼上。
3.用另一张薄饼皮覆盖按压使两张薄饼贴在一起。
4.用剪刀把薄饼剪成适中的大小。
5.热锅把薄饼炸至金黄色就可以啦！
温馨提醒：建议油的温度至少180度，下锅后转至中火以免烧焦。
#豆腐饼
豆腐饼就是我们小时候吃的BIKA，自己动手做的才是做好吃的，而且可以变换口味哦！
材料：鸡蛋、细糖、面粉、350g发粉、豆腐、盐、调味粉、豆腐、黑白芝麻
做法：
1.将1盒豆腐压烂备用
2.将一颗鸡蛋、细糖、350g面粉、豆腐、发粉、芝麻、2汤匙的盐，根据次序加入搅拌均匀。
3.用手搓揉至面团不粘手为止。
4.用纸巾覆盖后，喷湿纸巾保持湿度并放进冰箱休面30分钟。
5.撒些粉在桌面，取出一小块面团擀至薄片，再切成适中大小。
6.热锅把面皮炸至金黄色。
7.出锅以后撒上喜欢的调味粉就可以啦~(可以使用cheese粉、 garlic蒜粉、咖哩粉）
温馨提醒：面皮擀得越薄就会越脆哦！
#杏仁饼
接下来wakeke给大家介绍一款杏仁饼，健康又好吃哟！
材料：杏仁片、南瓜子、葵花子、黑白芝麻、麦芽糖分
1.将所有的材料以一样的重量混合均匀。
2.在烤盘上放上烘培纸。
3.将材料平铺在烤盘上。
4.把烤盘送进预热180度的烤炉，烤20分钟。