鼠年本地贺岁电视剧——《花式告白食分》

八度空间将于2020年1月3日起，每逢星期五和星期日，晚上9时30分，『原创强档』时段，播出由Jordan盛天俊、Pauline陈俐杏、黄启铭、Karena张惠虹、Mayjune陈美君、Lynn林绿、Emily陈子颖等人主演的全新2020农历新年贺岁迷你电视剧——《花式告白食分》（LOVE DELIVERY）。

这一次的剧集将由5个小故事组成：

故事一：食肉兽

一名富商女强人罗太太（陈美君饰），因儿子姚姚不吃蔬菜，大感头痛。于是写信给子明，希望对方能设计出一道美味蔬菜佳肴给她的儿子。后来子明和小余竟发现姚姚并不是挑食不吃蔬菜，而他特地这么做，背后是有原因的……、

故事二：那年风雨中，您送来了晚餐！

姚敏（张惠虹饰）发现丈夫任平（黄启铭饰）手机里有一则暧昧的短讯，姚敏对任平失去信任，两人关系竟闹得愈来愈恶劣，最后姚敏更提出离婚…… 任平致函子明，要求对方能替他做一道20年前的晚餐，希望能挽回将要破灭的婚姻，然而却遭到小余的反对……

故事三：在芒果树下

26岁的廖曼玲（林绿饰）大学毕业后留在吉隆坡工作，她每月会按时把家用寄给在家乡里的母亲（罗励勤饰）。母亲常叮咛她要好好照顾自己，曼玲告诉母亲自己生活得很不错，很受上司的器重，不久后就有能力置业，把母亲和弟弟接来同住。曼玲因为工作而无法回乡团聚，母亲特地从家乡来探望女儿。到了曼玲家，母亲才发现女儿生活并不容易。一晚，曼玲兼职的时候，收到子明送来的“家乡味道的便当”……

故事四：搜证

子明结识了华叔（梁志成饰）。华叔的太太过世已1年多了，秋燕为了安慰父亲，曾尝试亲自下厨，也到过处外带尝试不一样的亚参叻沙，但总尝不出母亲煮的味道。子明答允秋燕的请求，但几经尝试还是失败……

故事五：偷偷喜欢您

子明收到粉丝Angie（陈子颖饰）的来信，表示刚和男友分手。Angie表示這段感情从开始到结束，她常常嗅到她家楼下飘来，淡淡的咖喱香，于是她希望子明能替她煮出那道菜，让她心灵上可以得到一些慰藉，同时也可以为这段逝去了的感情，留下一份美好的回忆。

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