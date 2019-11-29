来被圣诞歌洗脑咯！5首必听翻唱版经典圣诞歌曲

迈入 11 月，已经可以感受到浓浓的圣诞节气息。走在各大购物商场，你会发现圣诞装饰已经开始静悄悄地出现。如果说农历新年一定要听新年歌才可以感受到新年气氛的话，那么在圣诞节也一样要听圣诞歌才会有浓浓的圣诞气氛。Wakeke 要从大家听到腻的经典圣诞歌曲中，找出特别的翻唱版本推荐给你！

# All I Want for Christmas Is You

这一首歌曲是来自 Mariah Carey 的经典圣诞歌曲，歌曲以全球超过 1400 万的销量成为她最畅销的歌曲，并成为了世界畅销单曲之一。多年来有不少歌手翻唱过这一首歌曲，在众多的翻唱版本中，小哥哥要给大家推荐的翻唱版本是 2014 年来自韩国的女子天团少女时代的版本，当时候作为团里的 Vocal 担当的太妍、Jessica 和 Tiffany 在高音部分都完美呈现，让这首歌成为具代表性的翻唱歌曲之一。

#Santa Baby

《Santa Baby》这一首经典圣诞歌曲早从 1953 年就已经诞生，由 Eartha Kitt 所演唱。多年来，有许多的大牌明星都采用了这一首进行改编和翻唱。1987 年，Madonna 在一张慈善专辑当中的歌曲《A Very Special Christmas》就是根据《Santa Baby》所改编的。

不过，今天小哥哥要给大家推荐的是来自流行乐小天后 Ariana Grande 的改编版本.Ariana Grande在《胜利之歌》是认识了合作的演员Liz Gillies，Liz Gillies是一位演员之余，其实她也是一位歌手。Ariana Grande就向 Liz Gillies伸出了橄榄枝，合作演唱了Santa Baby这一首歌曲。

# Let it Snow

《Let It Snow》最原始的版本的是来自 1993 年黑人男子演唱组合 Boyz II Men，当时候在 Billboard 百大排行榜排在了第 32 的位置。

今天要给大家介绍的翻唱版本来自美国长篇校园音乐剧《Glee》当中的翻唱版本。这一首由多位演员共同演绎的版本在合声的编写上非常和谐。

# Last Christmas

《Last Christmas》这一首经典中的经典来自英国双人流行音乐组合 Wham 乐队，他们在 1984 年发行了这一首歌曲，传唱度极高，到了今时今日还是可以会在圣诞期间在各大商场听到。

有很多的知名歌手都翻唱过了这一首歌曲，当中包括 Taylor Swift 和日本的放浪兄弟，也被日本的电视台以这首歌为故事背景，翻拍成电视剧。这次要介绍的翻唱版本来自铁肺歌后邓紫棋在《Queen of Hearts》的改编版，邓紫棋在演唱之前提到说这是她最喜欢的圣诞歌曲。她把原本的英文歌词写成了中文，歌词当中完全挡不住甜蜜的气息。一把简单的钢琴伴奏配上她嘹亮有力的歌声，这是小哥哥我最喜欢的版本，没有之一！

#The Christmas Song

《The Christmas Song》是一首 1945 年由 Robert Wells 和 Mel Torme 所写下的经典圣诞歌曲，于 1946 年由 Nat King Cole Trio 演绎。

时隔将近半个世纪以后，Justin Bieber 找来了 Usher 合作了这一首歌曲。他们将这一首歌曲从新改编，加入了 R&B 元素，两把男声在演绎这一首歌曲的时候显得非常有层次。声音颇有辨识度的他们也让这一首歌听起来非常丰富。

这一个圣诞节，就让以上的 5 首音乐变得热闹起来吧！在你的圣诞节必听歌曲清单中，又有哪些呢？留言跟我们分享吧！