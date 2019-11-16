男生喜欢有「这3点」的女生

文 / Bryan

你觉得男生通常都会喜欢怎样的女生？颜值高？胸大？虽然男生是视觉动物，但有些性格却能够比颜值更吸引异性。撇开外表不说，虽然男生喜欢的定义不太一样，但普遍来说其实只要有这 3 点，相信都会吸引一大票男生的注意力哦！

独立

对男生来说，独立 = 不依赖。如果你觉得爱他就要一直陪伴他，一直嘘寒问暖，那就大错特错了！他要的是女朋友不是老妈（不要越俎代庖抢掉他老妈的责任），男生喜欢女生独立之余，适度的依赖，这样就不会对他造成压力，也不会因为没有私人空间而产生隔阂。

爱笑

据说爱笑的女生运气都不会太差，她们会有种特殊的魅力，能够融化别人的心房，性格也比较开朗阳光，所以人缘大多都很不错。男生喜欢这样的女生是因为觉得她平易近人，也会很想和对方相处。老实说，整天板着一张厌世脸，有那个男生会喜欢啊？

聪明

咦？不是说男生都喜欢傻傻笨笨的女生吗？其实很多男生更喜欢实际上聪明但 “懂得装笨” 的女生，适时的耍萌卖呆，的确能够抓住男生的眼睛，但如果是太过笨的话，男生反而认为你很愚钝，会一直做出让男生掉面子的事情。相反的，聪明等同于有智慧，有自信，这比花瓶好多了！

不要以为男生都是外貌协会的，毕竟比起外表，好的性格更加吸引人，更加持久。以上这 3 点是不是吸引你的部分呢？