盘点《爱的迫降》朴智恩编剧作品！你一定看过至少一部

文 / KM

最近热播中的《爱的迫降》从一开始就引起了广大剧迷们的关注，帅气满分的英雄救美，还有甜到不行的剧情，让观众们看得欲罢不能，只能说编剧实在是太会了！《爱的迫降》的编剧则是曾经写过不少出名剧本的朴智恩编剧，其中爆红一时的《来自星星的你》也是她写的，下来就来给大家看看，朴智恩编剧还有什么神级作品吧！

《贤内助女王》（2009 年）

这是一部爱情喜剧，讲述了梦想著成为灰姑娘的女主角智爱 （金南珠饰），在跟首尔大学毕业的男人结婚后，发现丈夫是无法适应组织生活的无能男，为了不让自己的灰姑娘梦想破灭，智爱就成为了丈夫的贤内助，以助丈夫一臂之力获得成功。此外，还有另外两对有着不同背景和感情观的夫妻，从而发展出不少狗血剧情，因此这部剧受到了家庭主妇的喜爱。

《逆转女王》（2010年）

作为《贤内助女王》女王系列的第二部，《逆转女王》讲述的是女强人黄太熙（金南珠饰）邂逅新进职员后相恋而结婚，但是婚后却发现丈夫一直对初恋念念不忘而离婚，而本部长具龙植（朴施厚饰）则对太熙一往情深，即使遭遇了种种困难，这段姐弟恋最后也修成正果。

《顺藤而上的你》（2012 年）

要说金南珠是朴智恩编剧的专用女主角也不为过，因为这部剧是他们第三度合作的剧了，剧情讲述的是电视剧 PD 车允熙，遇见了具有完美条件的外科医生，结婚后却因为婆家而引发了一系列波澜起伏的故事。当初《顺藤而上的你》大结局的收视率高达 49.2%，而且还被誉为 2012 年的 “国民电视剧” 呢！

《来自星星的你》（2013 年）

《来自星星的你》在当时可说是红遍全亚洲的神剧，而你万万都没想到这部剧就是由朴智恩编剧写的吧？剧情讲述了外星男子都敏俊 (金秀贤饰​​) 从外太空来到 400 年前的朝鲜一直生活到现代，并且与国民顶级女演员千颂伊（全智贤饰）从冤家发展成为恋人的故事。剧中的 “都教授” 和 “千颂伊” 真的是红到不行，不少人都会用剧里的情节做梗，也有很多人跟着模仿。

《制作人 Producer》（2015 年）

这部剧是由金秀贤、孔晓振、车太铉、IU 等华丽演员阵容出演，并以电视人聚集地的首尔汝矣岛为背景，围绕电视台综艺节目制作人之间，所发生的妙趣故事。然而，这部剧因为华丽的演员阵容而受到高度期待，但是不少剧情都过于拖沓，没有成功引起观众共鸣，因此反应不如预期，有点可惜了啊~

《蓝色海洋的传说》（2016 年）

这部剧是以韩国野史为灵感而改编的，讲述了地球上濒临灭绝的人鱼沈清（全智贤饰），遇到了都市的天才骗子许俊宰（李敏镐饰）后，在适应陆地生活的过程中一起坠入爱河的故事。这是全智贤继《来自星星的你》之后第二次与朴智恩编剧了，当然女神全智贤与男神李敏镐的搭配，也成功让这部剧红遍全亚洲，这段人鱼恋也确实让人印象深刻的说～

《爱的迫降》（2019 年）

朴智恩编剧最新的作品，就是目前热播中的《爱的迫降》啦！剧情讲述的是因为飓风而发生滑翔伞事故，迫降在北韩的财阀继承人尹世莉（孙艺珍饰），与隐藏、守护她并爱上她的军官李正赫（玄彬饰）之间的爱情故事。玄彬和孙艺珍早在之前就频频传出绯闻，因此大家对于这部剧的期待感就更高，希望能够看到他们之间的火花，而且剧情也很高甜，让观众更加陷入其中啊！

不少人其实都在担心《爱的迫降》会不会有烂尾，只能说朴智恩编剧让外星人恋和人鱼恋都有好结果了，这次应该不成问题吧？希望之后还能看到朴智恩编剧更棒的作品哦！