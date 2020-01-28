韩国人很爱自言自语？盘点韩国人10个独有的生活习惯

文 / KM

每个人都有自己的生活习惯，即使是活在同一屋檐下，都会有各自的作风，然而韩国人的一些生活习惯，是大部分韩国人都统一会有的，而且对我们来说可能是很独特的。这些习惯其实算是自然而然生成的，到底有多神奇？接下去看就知道了！

#1 饭后一定要刷牙

不管去学校或公司，几乎有 95% 以上的韩国人都会带着牙膏和牙刷，因为他们习惯了饭后就要刷牙。韩国人从小就在学校接受了刷牙教育，一天要刷牙三次，吃完饭后的三分钟内要刷三分钟，所以才会有这样的刷牙习惯。另外，也可能是因为韩国的食物比较重口味，不刷牙的话就很容易在跟人说话时飘出异味，这样就显得不太礼貌了，毕竟在韩国礼仪也很重要。

#2 穿拖鞋一定要配袜子

很多韩国人在穿拖鞋的时候，都一定会配上袜子，因为其实韩国人普遍穿的三线拖鞋，不穿袜子的话脚就会很痛，也很容易被磨破。只是这个习惯久而久之，就演变成不管是哪种拖鞋，大家都会加袜子来穿了。

还有另一种说法就是在办公室或学校时，为了避免一整天都把脚闷着，就会换上室内拖鞋移动，但是如果连袜子也脱下来的话，就会显得有点不礼貌，因此穿拖鞋配袜子，也就变成了其中一个生活习惯了。（现在貌似也是一种 fashion 了，科科！）

#3 聚会一定要续摊

其实有看韩剧的都很熟悉 “续摊” 的这个习惯，韩国人只要聚会，通常都会去到第二、第三摊，如果第一摊是吃饭，第二摊就是咖啡厅或是小酒馆，第三摊则是唱 K，不过也有的直接是第二摊就唱 K 喝酒到天亮啦~

#4 很会做资源回收

普遍所有的韩国人都有居家的资源回收概念，因为对他们来说，资源回收就是生活习惯的一部分，再加上各处都设有资源回收的垃圾桶，所以要做起来也是挺方便的，当然自小的教育也是很重要的。值得一提的是，韩国是经济合作与发展组织（OECD）的国家中，资源回收做得最好的国家之一哦！（这点大马人民要好好学习啊~）

#5 男生也穿超短裤

可能有些人会觉得，男生穿短裤不好看（尤其是脚毛很多的话），又或者会觉得这样看起来很娘 (?)，但是其实韩国男生在夏天时穿的短裤，可以说是一个比一个短。再加上韩国男生普遍都有运动习惯，所以双脚的线条都很修长，穿了膝盖以上的短裤，反而会让身材整体的比例看起来更好，如果颜值也不错的话就看起来更养眼了！（流口水ing… XD）

#6 很爱自言自语

虽然说自言自语是很多人的习惯，但是还真的大多数都很爱自言自语，就像韩剧里的主角也经常这样，这绝对不是刻意演出来的，而是他们的日常生活确实都是这样，不管是悠闲看剧的时候、工作的时候、还是烦恼的时候都一定会自言自语。

#7 冬天也要喝冷饮

根据韩国 Starbucks 的统计，冬季时冰美式的销售量占了整体的 37%，这个数字可说是蛮高的，可是为什么韩国人在冬天还是会选择喝冰美式呢？有一部分原因是为了不要花太多时间，点冰的就可以很快喝完；也有的是说可以纾解压力等，所以也就逐渐变成了生活习惯之一。

#8 出门不带现金

与中国相似，韩国的移动支付系统已经变得普及化，基本上韩国人出门都不怎么会带现金，都是用卡或手机货币支付。那么如果是地下街或是小吃摊的话，他们都会提供银行帐户，只要动动手指，就能直接转帐了，非常方便。

#9 一个小时的上班路只是小事

如果可以的话，大家都希望自己家离公司越近越好，这样就不需要预算时间早早起床了，也因为这样很多人会经常为了工作而搬家。但是对于韩国人来说，一个小时的上学/上班路是再也普通不过的事情了，因为在韩国要搬家很麻烦，房租、保证金都很贵，不过庆幸的是他们的交通很发达，所以对他们来说花长时间上学 / 上班已经是个习惯了。

#10 吃饭一定要有小菜

不管是哪家餐馆，只要是卖韩食料理，尤其是烤肉的，都一定会提供各种饭前小菜，有些甚至只是小菜就能摆满一桌，而且这些小菜都可以无限续加，真的很赞有没有！

其实这个原因主要是因为韩国人很注重饮食健康，因此他们的饮食特点就是：高蛋白、多蔬菜、喜清淡、忌油腻，味觉以凉辣为主。韩国人吃的菜一般以炖煮和烤制为主，所以需要很多小菜来补充营养。

看过了以上这些韩国人的生活习惯，是不是觉得挺神奇的，如果你还有知道其他的生活习惯，也可以来留言告诉 Wakeke 哦！