吃防腐剂长大？盘点韩国4大「童颜」女神

文 / Kah Yan

有些人就像吃了防腐剂，时间在流失，岁月却没有在她们的脸上留下任何痕迹，说的就是这四位韩国演员，年龄与颜值差距，简直让人羡慕啊～

#1 张娜拉

张娜拉可是韩国童颜女神的最佳代表，一副娃娃脸的她今年其实已经 38 岁了！出道将近 20 年的她样貌几乎没什么改变，是公认的最强童颜女星。2011 年出演《童颜美女》女主角，被观众认为无论是角色或是颜值都是「实至名归」！

#2 朴宝英

演出《Oh 我的鬼神君》、《大力女子都奉顺》、《Abyss》走红的朴宝英散发满满的高中少女气息，就像个邻家女孩般可爱，原来她今年已经 29 岁了！圆圆的大眼睛、可爱的脸孔及娇小的身材，可说是童颜无敌，演高中生毫无违和感～

#3 文瑾莹（文根英）

出演《蓝色生死之恋》、《灰姑娘的姐姐》、《玛丽外宿中》等多部知名韩剧，童星出身的她是韩国初代「国民妹妹」，今年已经 32岁了。因为身体状况休息许久的她稍微发福了一些，今年终于以韩剧《抓住幽灵》回归荧幕，荧幕上可见依旧是那个童颜的她。

#4 庭沼珉（郑素敏）

21 岁时出演韩版《恶作剧之吻》出名的庭沼珉今年已经 30 岁。她在《心里的声音》喜感十足的演技让人印象深刻。她气质清新，像个女大生般非常清纯，充满少女感的她一头短发，看起来童颜无敌，实在难以相信她今年 30 岁。

这 4 位韩国「国民妹妹」年龄都近 30 岁左右了，依旧童颜十足，简直是「童颜女神」！除了保养得好，天生的娃娃脸真的很让人羡慕！