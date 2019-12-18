矫正牙齿前，须知 4 件事

演艺圈有些许艺人都曾戴过牙套，前后对比照也是相当惊人。牙齿的整齐度对于一个人的外观来说真的非常重要，甚至还会直接影响到脸型。如果你打算要戴牙套矫正牙齿，那么你须了解以下的4个事项！

#口腔卫生

矫正牙齿以后，因为牙套的阻碍，所以在清洁牙齿步骤增加些许难度。牙套中的钢线易卡食物，若不处理将滋生细菌，因此在牙齿矫正手术后，应更要加强口腔卫生。建议在刷牙后，再使用牙套专属的小刷子清洁缝隙中的垢污。



#避免啃食物

在矫正手术以后，在饮食上基本上没特别禁忌，可是要注意的是食物的质地。避免比较粘腻的食物，比如口香糖会容易黏在钢丝上无法脱落。除此以外，避免一些需要大力啃咬的食物。由于安装牙套后，牙齿会变得无力，如果啃咬苹果或玉米较硬的食物，会造成牙齿松动和脱落。|



#托槽脱落

牙套粘在牙面上的小金属或瓷块叫托槽，如果粘接不牢固或过大咀嚼会导致脱落，尤其是刚装上时，较为轻易脱落。一般脱落后不会掉入口内或口外，但为了避免再次脱落而意外吞食或丢失，建议立即寻找牙医咨询。如托槽已脱出钢线，你可以先将托槽妥善保管，再交给医生粘接。另外，牙套的每个托槽不能调换，也没有出售的单个托槽，如丢失一个托槽，就要花钱换掉一整副咯~



#保持器佩戴

在牙齿矫正手术以后，虽然牙齿已经移动到正确的位置，但仍然需要一段很长的时间和牙龈和牙槽骨建立新的建构单位，所以需要佩戴保持器确保牙齿不会再次移位而打回原形。通常保持器佩戴约2年，其中第一年需要全天佩戴，而第二年仅在晚上佩戴即可。



牙齿矫正手术需要一段漫长的时间，在这一段时间以内只有乖乖地听话照做，才能够换来一排整齐的美牙咯~