腐女最爱，2019 必看 BL 剧情

腐女这一个词汇其实源自于日本，是指那些喜欢男男影视作品的女生。随着台湾通过了全亚洲第一个同性婚姻法案，在台湾地区和中国地区有越来越多的男男影视作品出现。男演员们之间的亲密互动，往往会让腐女们冒出粉红气泡 + 心跳加速，看剧消耗的卡路里甚至比跑步还要多（误）！Wakeke 推荐 3 部必看的 BL 剧，让你们一边看剧，一边 “减肥” 去~

# 亲爱的绅士

《亲爱的绅士》是一部泰国 BL 剧集。一向来在 BL 剧上都获得好评的泰国，这一次又有全新大胆题材的男男偶像剧出现了。女主角小爱被独角兽变成了男儿身，从此会在自己的真身（女生）和男身之间来回穿梭变换，在这期间他爱上了男主小黄。究竟男主爱的 TA 是女儿身还是男儿身？小爱又会用什么身份和小黄在一起？这就要等大家自己去发掘啦！

这一部剧集加入了很多虚拟世界的部分，所以非常脑洞大开，却又透过这种不可思议的事情让我们反思两性关系。（最重要的是所有的男演员都非常高颜值！）

来看一看第一集的浓缩版吧~

# 圈套

History 是台湾非常著名的男男网络剧系列，2019 又推出了第三系列。当中《圈套》这一部的男男网络剧，最受欢迎。来到这个系列，找来了许均浩和吴承洋分别饰演黑道老大和警察。他们俩从势不两立的老鼠和猫的追逐游戏中逐步陷入爱情的圈套，最后饰演警察的吴承洋喜欢上许均浩，也慢慢解开了之前的误会，还主动向警官提出要以保护证人的理由保护许均浩。这样的剧情是要甜死谁啊？

精彩预告：

# 清明节时爱上我

泰国可以说是泰剧的盛产国，每一年都会推出很多的 BL 剧集。这一些剧集在华人地区都非常火红，特别是在台湾。从剧名来看，大家可以大概猜测到这是一部怎样的剧集了吧？这是泰国男男版本的《倩女幽魂》男主角 Mez 是没有亲人的鬼魂，连自己名字都已经忘记的鬼，直到他遇见了 Than，因缘巧合之下两人成为了室友，共同展开了 Mez 的身世之旅，究竟 Mez 身前的身份是什么？又经历了些什么？大家自己追剧咯~

精彩花絮：

给大家介绍了甜甜的 BL 剧集，你最爱的是哪一部，看完记得留言让 Wakeke 知道。