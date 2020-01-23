辰亦儒「说到做到」，2年后真的结婚了！

曾之乔和辰亦儒的绯闻传了整整的 10 年左右，终于在鼠年新年前，无预警地在社交平台上宣布结婚了！这些年来，虽然台湾记者多次拍到两人进出同一所住处，但是却不曾公开承认这段恋情，现在就跟着 Wakeke 来看过往他们都是怎样应对记者的吧！

# 两人的结识

根据台湾媒体报道，他们俩人早在 2006 年就因为拍摄《爱似百汇》而擦出爱火，原本的女主角胡小风一角是由曾之乔出演，不过剧本被修改后，曾之乔遭换角，改由喻虹渊出演。但两人的缘分却没有因此而停止，不管是银幕上还是私底下都互动频频。

# 辰亦儒对记者的回应

2017年，当曾之乔被拍到出入辰亦儒的住处，辰亦儒被记者们追问，当时候就有松口说其实父母见过曾之乔，也有吃过饭，父母其实也还蛮喜欢曾之乔，希望两人可以开花结果。虽然当时候没有很明确的认爱，但其实早已埋下了伏笔。两人差了整整的 8 岁，所以当时候的辰亦儒也有透露说想要在 2 年后结婚。



脸书全文：

# 曾之乔对记者的回应

去年曾之乔在新书《一个人去丹麦.写一本书》的发布会上，被记者问到和辰亦儒的多年感情，当时候的她就用了八个字回应：「对方还在、还是好友」。同时还补充到认爱不再她的考量范围内，不过如果走进家庭的话，一定会把这个好消息告诉大家。

脸书全文：

两人能够携手走过这段时间真的很不容易啊~ 在农历期间听到他们的好消息，相信对于粉丝们来说一定很开心。Wakeke 也在这里祝福他们俩能够赶快生个鼠宝宝啦！