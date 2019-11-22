长时间对电脑，小心你2字头就已经老 KOK KOK

在马来西亚的上班时间一般上都是朝九晚六，在办公室工作的上班族长时间坐在电脑前会让身体长期处在同样姿势，造成血液不流通而引发很多慢性疾病。玩玩啊你以为，这些小病不容小视，否则就会促成大病哦！

# 干眼症

长时间盯着电脑荧幕，最容易患上干眼症。干眼症最容易发生在有佩戴隐形眼镜的人身上，因为眼睛分泌不出足够的泪液而造成眼睛充血和红肿，严重起来还会影响视力！

预防方法：有佩戴隐形眼镜的朋友应该选择锁水功能比较好的隐形眼镜，也切记不要佩戴超过隐形眼镜可以负荷的时间范围。根据专业营养师的建议，可以多食用含有维生素 A 的食物，如牛奶、鸡蛋、含胡萝卜素的蔬菜；口服鱼肝油等。

# 电子辐射伤害

电脑发出的电子辐射会造成空气中产生电离作用，是空气中的负离子几乎为 0。长期处在这样的环境会使人失眠、免疫力下降、女性则会内分泌紊乱等。

预防方法：在电脑底下摆放一捧水，吸收电脑所发出的电磁波，也可以在电脑周围摆放一些植物，吸收掉辐射。常喝绿茶和使用液晶显示器也是方法之一哦！

# 静脉曲张

长时间久坐会使脚步的血液不流通。长时间处于这样的情况，会让脚步的静脉曲张，在外观上可以以肉眼清楚看见脚步的血管浮起。

预防方法：市面上其实有一种弹力袜子可以预防和缓解静脉曲张的情况发生。最直接有用的方法就是不要久坐。可以尝试设置闹钟，工作到一定的时间之后就站起来走动，让血液流通。

# 颈椎病

颈椎病是上班族最普遍的烦恼之一，因为长时间的久坐和对着电脑，让颈部的肌肉一支都处在紧绷的情况，所以就造成颈椎病的产生。

预防方法：调整好坐姿，电脑的高度不要高过 70 cm，尽量让电脑屏幕和眼镜保持在同样的水平线。也可以在颈部多做按摩，缓解肌肉紧绷，促进颈部的血液流通。

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