青春爱情喜剧《陪你很久很久》演员大有来头

每个人的校园生活里，都有过一段青苹果般酸涩的恋爱。当初对于爱情的纯粹和所留下来的遗憾，相信是大家若干年后都无法忘怀，而电影就是最容易勾起回忆的。即将上映的青春爱情喜剧《陪你很久很久》或许就是可以让你回忆起那段纯纯的爱情，重点是，这部电影的演员大有来头哦！

# 男主角——李淳

李淳在电影中饰演一位叫九饼的男生，是一位单恋暖男，为了追求到心仪的对象，可是下足了功夫。李淳这个名字可能对大家来说会很陌生，但是这一部绝对不是他的荧幕处女作，他早在 1993 年就有演出过电影作品了。



放心，他不是满脸胡渣的大叔，今年也只不过 29 岁，只是他第一次出演电影时只有 3 岁。3 岁时，他演出了李安导演的作品《喜喜宴》。没有错，他就是李安导演的二儿子——李淳！过去他参与了 14 部电影作品，不过这一次是他首次担正男主角，蓄势已久的演技应该会大爆发吧！

# 女主角——邵雨薇

台湾宅男女神之一邵雨薇在这一部电影中饰演一位同样为女神级别的女生——梁薄荷。11 年前，邵雨薇在台湾经典综艺节目《我猜我猜我猜猜猜》中的校花系列中出现。在《我猜》节目中崭露头角之后，随即有很多的演出机会，从而进入了演艺圈。最具代表的作品是 3 年前的电视剧《1989 一念之间》，创下近年来华视的最高收视率。

# 恋爱助攻员——蔡瑞雪

蔡瑞雪在电影中饰演九饼的好闺蜜，化身恋爱助攻员，传授所有的把妹技巧给九饼，陪她反复练习和女生的相处模式，帮助他追心仪的女生梁薄荷。

蔡瑞雪今年只有 23 岁，长相甜美的她拥有台湾、乌兹可别族和藏族的血统。蔡瑞雪从韩国综艺选秀节目《偶像学校》中被大家熟知，在节目中被淘汰后就回到台湾接下《陪你很久很久》夏天一角，开启了演员生涯。

这部电影讲述单恋暖男九饼遇上了全民女神梁薄荷，以为即使不能成为恋人，也可以成为一辈子的好朋友。一直到天菜男麦子的出现他才产生了危机感，于是他想要跨过这一条友情的界限，对梁薄荷展开追求。呆萌的他找来了恋爱助攻员夏天来个恋爱集训，想尽办法就是要讨到梁薄荷的芳心。

电影预告：

2019 年最温暖的陪伴系爱情喜剧即将上映，青春，就是要谈一场会痛的恋爱嘛~ 11 月 7 日，大家一起带着纸巾走进电影院，又哭又笑地释放在爱情中的遗憾和不甘吧！