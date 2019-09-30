10月必追韩剧，有孔晓振、李昇基、SUZY、池昌旭等大咖回归

文 / Kah Yan

《德鲁纳酒店》已经剧终一段时间了，你还在闹剧荒吗？为你推荐 10 月必追三部韩剧，有《山茶花开时》、《Vogabond》及《请融化我吧》！

#1《山茶花开时》

结合爱情、悬疑和搞笑姐弟恋的故事。许久不见的韩剧女王孔晓振终于回来啦！这次与刚退伍的姜河那合作，期待他们擦出不一样的火花~ 剧情讲述孔晓振饰演的单亲妈妈「冬柏」与以她为中心的三位男人──好家伙、坏家伙、小气的家伙的故事。她的生活在遇到姜河那饰演正义感十足的巡警「龙植」后发生了转折。「冬柏」中文是山茶花的意思。

#2《Vogabond》

光看这剧名就知道不简单！一部气势十足的电影等级动作大片、100% 事前制作的电视剧，李昇基与 Suzy 继《九家之书》后再度合作。李昇基饰演精通多种武艺的替身演员与 Suzy 饰演的国家情报院情报员在摩洛哥相遇。身怀绝技的两人决定合作寻找坠机事件的真相，却也因此不小心卷入了一场阴谋，两人也开启了困难重重的冒险旅程。剧情紧张、刺激，实在让人期待！

#3《请融化我吧》

池昌旭退伍后回归的首部韩剧与元真儿合作。饰演知名综艺制作人的池昌旭与饰演电视台实习生的元真儿参加节目《冷冻人企划》，原本预计 24 小时后苏醒的两人却在神秘的阴谋下，20 年后才苏醒，而且还维持着20年前的样貌。为了存活，他们必须将体温维持在 31.5 度，两人因此展开一段充满悸动的「解冻罗曼史」。