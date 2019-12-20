2019大马拥有最多Subscribers的YouTuber是……

2019年即将迈入尾声，这时候让我们来回首今年大马YouTuber圈子中各大YouTuber的成绩。根据Social blade对于马来西亚YouTuber的数据调查，Wakeke整理了华人YouTuber当中排名中的前三位，究竟今年有哪些YouTuber荣登三甲呢？一起来看一看吧~

#第一名：Lim Big Yong 1.3M

Lim Big Yong 可以算是大马YouTuber的鼻祖，从2009年开始就经营YouTube频道，至今已经有10年的时间。早期的他虽然器材设备没有很好，但是因为搞笑的剧情短片和一人分饰多角而受到大家的喜欢。影片中的口头禅：“皮肤都干咯”也成为大家会争相模仿的对白。

2019年，Lim Big Yong 在拍摄影片的画质上有明显的进步。今天也推出了单曲“尴尬癌末期”，幽默搞笑的歌词让影片的浏览率突破830K！

#第二名:老吴 1.14M

电玩玩家老吴的订阅人数在华人YouTuber圈子中以1.14M屈居第二。老吴会把自己试玩电玩的经验拍成影片放到YouTube和大家分享，因此受到很多玩家的喜欢。他可以说是马来西亚最厉害、最知名的游戏实况主。

2019年，老吴仍然很努力地在给大家介绍好玩的游戏，不管是怎么样的游戏，老吴都会用幽默搞笑的方式来解说。在看完他的影片之后，真的会有一股冲动想要玩他介绍过的游戏！

#第三名：Jeff & Inthiria 1.01M

2019年对于Jeff &Inthiria来说是非常有意义的一年，因为这一年他们完成了人生大事，走入了婚姻。虽然说今年他们忙于筹办婚礼，但是他们也没有放慢拍摄影片的脚步。今年，他们持续一贯的作风，拍摄了多支prank的影片。

不过今年让他们在YouTube事业走上巅峰的并不是Prank的影片，而是他们生活上的两个“小意外”。Inthiria在今年Instagram account被骇客侵入，就连去到新加坡的总部也要不回户口。他们把整个过程拍下做成影片，却遭受网友质疑他们造假。

后来，他们饲养的两只Husky Kunfu和Panda丢失，他们也一样把寻找他们的过程拍成影片。这也让网友质疑他们自导自演整个过程，也因为网友的质疑，让他们影片的观看人数不断飙升，甚至还上了新闻。





另外，不可忽视的三个….

#碰碰 410K

拥有一把好歌喉的碰碰姐弟因为一首《光年之外》而在网络上打开知名度。2019年，碰碰姐制作日常搞笑影片以外，也在今年发布了四首歌曲《叫我男神》、《强心脏》、《What you waiting for 》、和酸民作词的《不觉得丢脸吗》。当中《不觉得丢脸吗》的成绩突破966K 观看率！

#新晋YouTuber：3P 168K

3P由三个“马甩佬” Caven、Kevin 和 Danny 组成。从舞团相识到一起开创 YouTube channel，因为有相同的兴趣与默契，让他们在影片的创作容易达到共鸣。2018年，他们凭着在One Utama Shaopping Mall用各家店招牌造句的影片而爆红。

2019年他们乘胜追击，用抖音上的影片拍摄了一系列尴尬癌的影片，让他们YouTube 的订阅人数大大增加。除此此外，他们也发布过了4支的饶舌歌曲，有《21 banluck》、《Tik你的Tok》、《Fakehmeh》和最新的《学霸》，短短的一年时间，他们就破了100千的订阅人数！

Wakeke也有和他们合作过影片哦！

#低清Dissy 112K

低清是去年才成立的YouTube频道，短短一年多的时间，如今他们已经是马来西亚各个年龄层无人不晓的YouTuber。2019年，低清一直都以短剧和“干话”的形式在创作影片，团队中的灵魂人物“K佬”幽默有趣，是马来西亚00后的新一代男神。

回顾2019年中所有的影片，相信给大家留下深刻印象的莫过于【Malaysia YouTuber收入有多少】，当中的“玩玩啊你以为”如今已经成为了大家的口头禅。

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不知道对于你来说2019年的年度YouTuber又是谁呢？欢迎留言和大家分享哦~T