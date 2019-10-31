3 大必学的撩妹攻略

撩妹，如果没有高颜值，那就得靠技巧了。霸气的土味情话是不够的，还要学会一些小伎俩，在撩妹时百发百中！今天小哥哥我这个情场高手教你几个小魔术，让你轻轻松松撩到美眉们不要不要的~

#纸巾还原魔术

这是一个不管在哪里都有办法完成的魔术。在和喜欢的女生共用完晚餐以后，当作余兴表演，绝对会让你很加分。

1.准备1张纸巾搓成小圆球握在手掌中收起来。（事先准备）

2.取一张新的纸张在表演者撕碎，搓成小圆球。

3.搓成小圆球以后，左右手互换把纸巾调包，再把撕碎的纸巾放到大腿上。

4.见证奇迹的时候来了~现在你可以在女生面前打开完整无缺的纸巾啦~

影片教学

#硬币穿越手掌

在追求女生的时候，思考约会去哪儿，比如说看电影，到游乐园玩等等。趁等待电影放映或游乐园排队的时间，随手掏出钱包里的硬币来给她变个小魔术，绝对会让她会心一笑，那一刻就会冒起爱情粉红泡泡~



1.左手取一个硬币向她展示，然后放到右手掌中。

2.再用左手拇指和食指拿回，重复步骤1，但是这一次在放到右手掌的时候，用中指勾回硬币到左手掌，右手同时做闭合的动作。

3.这时候其实硬币在左手当中，而右手什么都没有。

4.用右手的食指和拇指做势把硬币推到左手当中。

5.再打开左手，见证奇迹的发生！

看不懂自己影片教学！

#橡皮筋转移魔术

“再靠近一点点就让你牵手~” 恋人未满的的状态，永远都在等一个有肢体接触的机遇出现。若你在思考如何制作这个机会，那你就得学这个从“我”变成“我们”的魔术啦！



1.取一个橡皮筋套在手腕上，再拉开橡皮筋旋转用虎口夹住转折点，然后把橡皮筋套在手掌上。

2.步骤1需要事先准备，在准备好以后，向女生展示已经套好的型皮筋。

3.伸出套上橡皮筋的手，再指示对方把手轻放在你的手掌上。

4.轻轻放开虎口的部分，橡皮筋就会反弹套牢女生的手啦！这时候你套住的不只是她的手，还有她的心。（撒花~）

配合10月31日——世界魔术日，小哥哥我教会大家这个小魔术，希望你们成功撩到妹啦！没有对象的，别伤心~ 学起来后，在平常生活中娱乐家人朋友，可能会帮助提升好人缘呢！