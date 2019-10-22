3部「你可能不小心错过」的热播韩剧，网友超推

文 / 阿彬

韩国这几年推出的戏剧作品可说是受到了大众们的认可，不论是在演员演技、剧情节奏上都拿捏的刚刚好，很少会有踩雷的可能。所以不管是在国内还是海外，都拥有着一批韩剧的热衷者。（前阵子还听到 aunty 说 TVB 比不上韩剧了，OMG！）这一次为大家推荐目前正在韩国热播的 3 部连续剧，这几部可都有不错的评价哦！

《很便宜，千里马超市》

这是一部趣味喜剧连续剧，改编自同名人气网漫。讲述为了让 “千里马超市” 起死回生的菁英店长和想让超市关门大吉的社长一起演绎了一场生死决断的故事。

跟近几年的韩剧相比，《很便宜，千里马超市》可说是少有让人能从头笑到尾的剧集。没有超高颜值、没有浪漫爱情、也没有华丽的服饰场景，但就是有这样的魔力让人着迷。在首播就以全国 3.2% 的收视率夺下同一时段的冠军。

脑动大开的剧情，笑点十足，所有看过这部剧的人都给予很高的评价。如果最近心情不好，这部剧绝对能让你破涕为笑。

《偶然发现的一天》

这是一部奇幻校园题材的浪漫爱情片，讲述意识到自己只是校园漫画中配角的端午，违背既定的剧情，并实现爱情的过程。

漫画可说是承载了许多少男少女们的幻想，但如果一切都成真并和现实生活重叠在一起，又会发生什么样的事情？这部剧情题材新颖，内容不失搞笑，演员演技也在线，所以开播至今口碑都不错。

试想想如果哪一天你成为漫画故事中不起眼的配角，你又会怎么做？是会努力摆脱设定，还是会选择作为自己人生故事中的女主角？

《浪漫的体质》

这是一部讲述 30 岁女闺蜜们的烦恼、恋爱、日常生活的故事。整部剧的氛围虽然走的是轻松诙谐搞笑的方式，但却又莫名让人感动。

女人 30 岁该是什么样子的呢？这部剧女主角们将生活面貌，以及所遇到的问题完美的演绎出来，让人看了颇有共鸣感。

故事情节中的金句更是让人印象深刻，就好比“肚子饿的时候觉得空虚，填饱了又觉得孤独。活着不就那样吗？”、“你的幸福为什么要问我？”等等，这一句句的话听了让人感伤，但却又真实。

这 3 部韩剧各有卖点，不管是在故事内容，还是演技上也都非常的出色，不知道哪一部正适合你的口味呢？