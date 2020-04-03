台湾也有撒哈拉沙漠？盘点5大台湾绝美景点

文 / KM

每次刷 Instagram 看到别人拍的美景，是不是都会很羡慕啊？只可惜自己却没有那么多的金钱预算，可以去到很远很远的国度，不过其实你只需要到离我们比较近的台湾，就可以体验到你想象之外的绝美风景，就好像在台湾就能去到「撒哈拉沙漠」，难以置信对吧？好吧，Wakeke 就来为大家推荐以下这 5 个台湾的绝美景点，以后到台湾旅行的话就不要错过咯！

#1 台东——都历沙滩

世界最有名的天空之镜，就是位于玻利维亚的乌尤尼盐湖，海天一色倒映在湖面上，超美超梦幻的。然而，其实冲浪客最爱的海滩之一 ——台东都历沙滩也有「天空之镜”」哦！其辽阔的细质沙滩，再加上不见边际的蔚蓝天空，就形成了像是两个平行世界般的镜面美景。当然，建议大家要事前查询好潮汐变化的时间，提前一小时抵达，退潮前后的一小时内，海面一片平和，是最容易拍出天空之镜的时段。

都历海滩在大概三年前还是一个比较鲜为人知的秘境海滩，后来经过部落客报导，才慢慢被发掘出来，不过也因为交通不是很方便，需要开车才能抵达该地，所以还是保有部分的静谧。除了可以看到天空之境，你也可以在海滩冲浪、做瑜珈、晒日光浴等，悠闲地度过。

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#2 台南——四草绿色隧道

台南的四草绿色隧道，被誉为「台湾袖珍版亚马逊河」，其位于台江国家公园内，在大众庙后方就可以看到一片红树林了。两岸红树林延伸的绿色隧道，散发着神秘的氛围，再加上平静的水面倒映着翠绿的树叶，看起来真的很漂亮啊！

给大家科普一下，这条河道在百余年前，是运送盐、糖等民生物资的人工渠道，然而周边的红树林一直都在蓬勃生长，渐渐地就形成了现在我们所看到的绿荫隧道了。

在这里，我们需要购票乘搭竹筏在水道间穿梭，同时还有专业的导览员为大家解说红树林里的生态与环境。据悉，四草其实指的就是：水笔仔、海茄苳、榄李、五梨跤。如果想要拍照，就记得坐在船头或船尾咯！

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#3 苗栗——乌嘎彦竹林

不用飞到日本岚山，在苗栗也有竹林秘境给你拍 OOTD！拥有「台版岚山」美称的乌嘎彦竹林，高耸的翠竹布满整条步道，形成了美丽的竹林隧道，这条步道大约有 200 公尺，漫步其中的话就会有种神秘又宁静的感觉，想要拍照还是舒服漫步，这里是个很不错的地方呢！

如果你是在下过雨之后过去的话，一路上的空气会格外清新，而且还能拍出云雾缭绕的感觉，但是一定要注意路滑而且道路狭窄，安全才是最后重要的啊~

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#5 屏东——高士神社

除了乌嘎彦竹林，台湾还有另一个让你仿佛身处于日本的美景，那就是屏东的高士神社啦！这座神社建于日治时代，当时是用来进行祈福、奠仪等仪式的重要场地，但是前几年因风灾被毁损了，不过后来日本人为了感谢台湾捐款重建了这座神社，就这样象征着台日友好的高士神社重生了！

高士神社的特别之处在于，它不是一般的木屋神社，而且是像「玻璃屋」那样的建筑设计。此外，神社旁边还有一座观景台，在这里可以拍出神社全景及唯美鸟居，顿时真的会让人有种来到了日本的错觉诶！当然，你也可以来观景台野餐，据悉这里也是个看日出和夕阳的好地点哦~！

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#5 桃园——观音草漯沙丘

台湾也有撒哈拉沙漠？是的没错！位于桃园观音沿海的草漯沙丘，最近在 Instagram 和 Facebook 等社交平台掀起了热潮，成为了台湾人气景点之一，而它的特殊地形绵延 8.1 公里，是台湾海岸中保持最宽广而完整的，因此就有着「台版撒哈拉沙漠」的美誉。

草漯沙丘成型于强劲的东北季风、南风吹至陆地的漂沙堆积，沙丘的高度最高可达 15 公尺，以「之」字前行，费点力气爬上棱线高点，就可以看到辽阔无边的海景，还有旁边成排伫立的发电风车随风转动，简直就像一幅画啊！值得一提的是，这里曾经是电影《不能说的秘密》、电视剧《波丽士大人》等的取景地哦！

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