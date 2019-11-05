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Wednesday, 6 November, 2019
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大马人旅游时会做的10件事

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大马人爱旅游已经是家常便饭了，几乎每个月都有人在 IG 晒旅游照。不过，如果没有提起，也许没注意到我们马来西亚人出国前整理行李，或在旅途中，我们一定会做这 10 件事，如果你中完这 10 件事，你就是名副其实的 Malaysia Lang！

1. Sim Card
在入境经过免税店，过了海关后，第一件事我们会冲去申请 sim card。问了几家比价钱、比配套后，就会马上换 sim card，专业点的就会带着细尖的针或摘下耳环，打开电话换 sim card。

图片来源：pexels.com

2. 太阳眼镜和防晒
马来西亚 365 天大太阳，不见得我们会戴着太阳眼镜出门。可是，一出国就必戴着太阳眼镜，不懂为什么，仿佛告诉全世界，“我现在要出国旅游啦！” 有些人甚至更夸张，在机场出境前就开始戴着，飞机上也戴，接下来旅游几天当然少不了太阳眼镜。

图片来源：unsplash.com

另外，大马太阳那么猛，应该擦防嗮却没有这个习惯，若飞去海岛，就必带 SPF50 的防晒猛擦。做莫哦？平时就不怕晒，怎么一去海岛就怕呢？

3. 饭、面和热汤
这个情况特别发生在去欧美国家旅游，无论多爱西餐、意大利面、法国面包等，旅游的其中一天会特别去找饭吃，去到唐人街看到有卖叉烧饭、扬州炒饭、Nasi Lemak，会特别兴奋。而冬天时，我们更渴望来一碗热腾腾的汤面。

图片来源：unsplash.com

 

4. Sambal、辣椒酱、小辣椒
大马人就是爱辣，无论是 Nasi Lemak、炒饭配小辣椒、福建面配 sambal、薯条配辣椒酱，甚至吃火锅的汤底必选麻辣，我们就是要辣、辣、辣！所以整理行李时，我们就会带着辣椒酱 （小编就是那种收集快餐店的辣椒酱，然后带出国 der~）

图片来源：unsplash.com

5. 杯面、3 合 1 饮料
这个一定要准备的啊！万一晚上饿了，怎么办？如果突然想念马来西亚的味道，那又怎么办？因此，我们都会带上马来西亚才有的特色，比如说咖喱口味的杯面，怡保出产的咖啡、零食、饼干，甚至如上所提的辣椒酱等，去冷的地方也会带着肉骨茶包、汤包等。

网络截取

6. 空水壶
过 customs 水瓶必须倒掉清空水，又不舍得在机场买水，出国也是能省则省，所以我们都会带着空水瓶，上机前就排队装水，旅行时就会在酒店、AirBnB 装满水才出门，就不会特地花钱去便利商店买矿泉水。

图片来源：pexels.com

7. 旅游攻略必去的地方：便利商店、大卖场、药妆店
安排旅游行程时，有些地方要去打卡，但有些国家，你一定会去这几个地方。比如说泰国必去的 7-11 以及 Big C，去日本要逛药妆店等。

8. 万能插座以及延长线
少了这两样东西，整个旅途心不安。酒店只有一两个插座，哪里够充电呢？要 charge 电话、power bank、相机备用电池等，延长线可是神物啊！女生们更应该要携带，吹头发、拉直烫卷头发时，你就会觉得它是多么重要了。

图片来源：unsplash.com

9. 马来语是秘密沟通
无可否认，中文已经普及化了。很多当地人已学会中文，所以如果我们要在特定情况交谈，尤其是谈价钱、说坏话时，我们会避免用华语或英语，自动搬出必生所学的马来语来沟通。

10. 数学马上变好
马币啊！马币！出外旅游花费时，碍于国币有点低迷，为了管理好开销，在消费时就会把物价兑换成马币，整个人瞬间变成天才数学家，脑子跑出天文数字，再决定便宜还是贵。（小编表示，出国不会下载旅游 APP，却会下载 currency converter APP，因为我笨！）

网络截取

#barangbaikbarangkita
身为大马人，无论出国几天，一两个星期，甚至出国留学、打工，除了家人，最思念的还是马来西亚的味道。因此，我们应该支持大马制造的商品，带着这些食物商品到国外，展示大马是最棒的！

 

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