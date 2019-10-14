脸部也要AVENGERS ASSEMBLE？！复仇者联盟系列刷具

文 / Eunice

纵使《Avengers : End Game》已下映了好一段时间，但话题仍持续不断地燃烧。各大品牌也纷纷看准商机，趁机推出各式各样的周边主题商品，势必让复仇者迷们的钱包大出血！

美国彩妆品牌—— 「Flawless Lighting」 , 曾经推出过不少俘虏万千少女心、造型独特的化妆刷具，也因此曾引来美妆界的一阵热议。其中包括《美少女战士》、《百变小樱》、《Alice in the Wonderland》等… 然而这一次，Flawless Lighting 竟推出了 Avengers 系列的化妆扫！各位 Marvel 迷， Are! You! Ready?

这次 Avengers 系列的化妆扫，一套共有 5 款迎合不同妆容的化妆刷，包括：蜜粉扫、胭脂扫、眼影扫、眼影斜角扫及高光扫。

FlawlessLighting 的化妆扫的毛质向来都非常柔软，而且抓粉能力很强，轻轻地扫在脸上就可以化出完美贴服于你的妆容，不会有浮粉的状况。拥有它，每一次化妆，就像是英雄们正在你脸上帅气地施展强大的超能力！

当然这系列化妆刷不仅刷毛质量好，最吸睛的当然是它别具心思的外型设计。每款化妆刷皆采用金属材质，而且造工都很细腻，并且融入各个 Avengers 英雄的代表元素。包括大家熟悉的 「A」标志，搭配 Thor 的「雷神之锤」和 Iron Man 的手，就连 Infinity Gems 也出现在刷具上！

如果你还沉浸在《Avengers : End Game》的后遗症中，那就应该下手购买这一套由 Flawless Lighting 特别打造的化妆刷来安慰安慰自己呗（Or 送给女友她们也会很嗨森 der）！Avengers 刷具售价 40 美元（约 RM 170），对于如此实用且又有收藏价值的周边来说，其实也挺值得的呀！