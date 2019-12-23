童年回忆杀！香港邮政首推《老夫子》限定邮票

文 / Eunice

「我的爱好：收集邮票。 」

各位 90 后的你，是否觉得以上这句子似曾相似呢？集邮曾经风靡一时，当时成为了许多人的爱好之一。经典的漫画《老夫子》，更是陪伴许多人的成长岁月，埋下了回忆的根。你是否还记得以前在理发店边理发，边看着《老夫子》的画面呢？没想到，集邮及《老夫子》漫画这两项经典童年回忆，竟然合体了！

香港邮政局近期推出了首套以《老夫子》为主题的特别限定邮票及各式邮品，每一样商品都趣味十足，而且还充满香港特色！与《老夫子》漫画或动画有过一段回忆的你，一定会非常期待收藏这系列！不信？马上看图去！

# 邮票

一套共有 8 枚未盖销背胶邮票。每张都以老夫子、大番薯、秦先生、老赵及陈小姐等漫画角色，配上别具特色的香港景点、地标和场景，再配上单字标题，组成香港地道口语「行街睇戏，食饭几味」，带出《老夫子》漫画的一贯幽默作风，也极具港味！

# 版票

每张版票以 25 枚背胶邮票组成（共 5 行，每行 5 枚），版票背后印有老夫子漫画人物。

# 邮票小型张（背胶）

分为 HK$10及 HK$ 20的邮票。HK$ 20 的邮票小型张则是以烫压和压印技术印制，每人仅限购 10 张哦！

# 套折

套折有个精美封套，内附《老夫子》一套 8 枚邮票及一张 $10 邮票小型张。套折上的《老夫子》主题设计，令收藏更具特色！售价为HK$ 43，每人限购 2 个。

当然还有其它的相关集邮品，包括：自动黏贴卷筒邮票、已盖销首日封和邮资已付图片卡等，都是极具特色，非常有收藏价值的！

另外，这套特别的限定邮票及相关集邮品系列非常大牌！香港邮政特意请到了《老夫子》作者王泽、香港历史博物馆名誉顾问郑宝鸿及香港游泳选手何诗蓓，为这套特别邮票录制短片，分享他们与《老夫子》漫画之间的有趣点滴。

《老夫子》漫画历久不衰，如今还化身邮票上的主角，勾起众人的回忆！真的是让人立马心痒痒、手痒痒啊~ 突然好想寻找回童年的集邮回忆，把这些特别版邮票及邮品统统买回家呀！如果你也想入手，不妨托「香港慨盆友」帮忙，或到网路上寻找代购吧！不过，行动要快哦~