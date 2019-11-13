香菜控必挑战的6种香菜美食

文 / AK

香菜这种让人评价很两极化的东西，就好像榴莲一样，有人觉得香，有人却觉得奇臭无比。今天就要介绍香菜控们几种关于香菜的特别美食，不只是看你们敢不敢吃，还要看你们可以爱香菜爱到什么地步！（讨厌香菜的朋友自行保重… XD）

#1 香菜巧克力

巧克力本来就可以跟很多东西做结合，草莓啦、抹茶啦、酒啦，所以香菜 + 巧克力，这组合好像也不意外啊！据说一口咬下去，先会感受到苦甜的巧克力味，再来就是真真实实的香菜味！（好可怕啊~）

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#2 香菜洋芋片

日本这款香菜洋芋片是不少香菜控的最爱！一打开包装，就能闻到微微香菜味，嚼起来会越来越有味道。讨厌香菜的人请别轻易尝试啊~~

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#3 香菜泡面

香菜泡面？貌似听起来正常多了。放入材料包下去烹煮后，整碗面会布满香菜的碎屑，每一口都能吃到香菜的味道，对香菜控来说太完美啦！但对讨厌香菜的人来说，这简直是恶梦，把香菜挑出来得挑多久啊？？（崩溃）

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#4 香菜柠檬饮料

日本人真的对香菜情有独钟，连饮料都要加入香菜元素！据说一打开这瓶香菜柠檬饮料，就会传出一股浓浓的香菜味，有人说喝下去是比较浓的柠檬味，又有人说像香菜浓汤。（反正我不敢试 XD）

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#5 香菜冰淇淋

告诉你，马来西亚就能找到这款香菜冰淇淋，真的太狂了！位于 Sri Petaling 的 Soft Launch 咖啡厅，会随着季节售卖不同口味的冰淇淋。不久前推出的香菜冰淇淋就在网上掀起轰动，让香菜控非常兴奋啊！真不敢想象冷冰冰的香菜冰淇淋在嘴里会是什么滋味~

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#6 香菜刨冰

诶，这绿绿的酱，你可不要以为是抹茶啊！它居然是香菜汁！而且整碗冰还放满香菜？OMG，这组合到底是谁想出来的？！不吃香菜的人看到都快吐了，不知道香菜控又敢不敢尝试咧？

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这么 “刺激” 新鲜的搭配，你敢挑战吗？试试也无妨嘛~ 一起挑战你的味蕾吧！科科！