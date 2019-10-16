3款泡澡炸弹，让你香香一整天！

结束了一整天辛苦的工作，是不是想来一个香香的泡澡放松一下身心？如果纯泡温水那就太无聊了！Wakeke 今天要给大家推荐 3 款泡澡炸弹，让你一边享受泡澡之余，一边闻着香氛的味道放松心情，把一整天的烦恼都泡走！

# The Body Shop

The Body Shop 一向来都致力于身体保养产品，旗下的所有身体保养产品都是热销产品。随着现代人对生活的追求，他们也陆续推出了更多的身体保养精品。这一次，要给大家推荐他们的泡澡炸弹。

他们的泡澡炸弹一共有四个款式，分别是绿茶、香草、椰子和黄色辣木。比起绿茶和香草，椰子和辣木款式的泡泡炸弹，可以擦出较多细腻的泡泡，打造棉花糖般的泡泡浴！

# Bath & Body Work

一样着重于身体保养和沐浴系列的牌子 Bath & Body Work 随着市场的需求也推出了泡澡炸弹！

他们推出的泡澡炸弹不但外观非常漂亮，味道也非常清香。有别于其他品牌，他们的会混合 2-3 样的香薰于一个泡澡炸弹中，调配出独一无二的香薰味道。

款式：

Hello Beautiful 您好美人：槴子花 & 茉莉花 & 木兰花

A Thousand Wishes 千千祝福：闪亮香槟 & 水晶牡丹 & 杏树

Warm Vanilla Sugar 暖心香草：香草与纯洁花瓣

Japanese Cherry Blossom 日本樱花：日本樱花 & 梨花 & 含羞草 & 檀香

# Lush

Lush 性感炸弹 Sex Bomb 是价格稍高的泡澡炸弹，外形非常精致漂亮，如果是送礼的话，收到的一定会很开熏！里面含有丰富的豆乳能滋润肌肤，还有伊兰精油可以舒缓紧绷的心情。在炸弹完全溶解以后，会释放出很多的粉红米纸花朵。男女朋友一起泡的话，真的超浪漫的！

主要成分：豆乳、柠檬酸、茉莉精萃、快乐鼠尾草精油、伊兰精油。

想要泡澡除了以上的三款泡澡炸弹之外，你还可以选择天然海水的 Jacuzzi，天然的海盐成分可以有效地促进血液循环和去除皮肤上的角质。赶快点击 SuperDeals 购买超值的优惠卷吧！2 位成人和 2 位小孩的渡轮 + 海水 Jacuzzi 体验只需 RM243.10，赶快抢购吧！