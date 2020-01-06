5款帅爆新年穿搭让你「型」过别的仔

文 / AK

很多男生不擅长服装搭配，衣橱里的衣服颜色只有黑灰白，而且很怕穿红色系或亮色系的衣服。But bro！农历新年，穿黑色去拜年会让长辈很不高兴啊！

哎哟，其实红色衣服真的没那么可怕，反而能帮你气质 level up 哦！Wakeke 非常用心整理了一系列红色系的服装参考，无论是 oppa 风、休闲风还是街头 look，肯定有一款适合你！一定要看下去啊~

#1 休闲有个性 Look

在马来西亚，很多男生都喜欢穿休闲风，一件红色个性 T-shirt，搭配牛仔裤和白球鞋就可以出门了，就是那么简单！



建议 T-shirt 可以找一些稍微有设计感的，因为整件红色的话看起来会有些单调，而且衣服上有一些简约设计，穿在身上也会提升整体质感噢！

【笔记】 红色个性 T-shirt + 牛仔裤 + 白球鞋

#2 成熟 Oppa Look

第二种，衬衫！如果不敢尝试正红色衣服的话，或许你可以尝试暗红或枣红色的宽松版衬衫。这种无领衬衫比有领衬衫穿起来少了一点严肃感，多了一份休闲感，很适合穿去拜年啦！

看看上图的模特儿，下身可以搭西装裤（左）或黑色牛仔裤（右），两种都有不一样的 feel。左边是成熟的风格，右边则看起来比较young，连鞋子的搭配也有所不同哦！

【笔记】宽松版暗红衬衫 + 灰色西装裤 + 英伦风黑皮鞋

【笔记】宽松版暗红衬衫 + 黑色牛仔裤 + 白球鞋

#3 Young Oppa Look

说到 Young 的感觉，绝对非条纹上衣莫属。黑白条纹上衣你可能会有，但是不看不知道，原来红色条纹上衣也是很好看的咧！

这个外套的条纹设计是竖的条纹，在视觉上会有显瘦和高挑的效果，非常适合大马男生穿。里面搭配一件白 T，清新的 feel 马上就出来了，下着可以穿一件百搭牛仔裤，就这么简易的搭配，就可以变成人见人爱的 Oppa 了~

【笔记】红白条纹外套（竖条纹） + 白色打底衫 + 牛仔裤

还有另外一种横条纹，也是在男生中很常见到的穿着，上衣有着利落的线条感，而下身搭配破洞牛仔裤，已经足够好看。除了红色，男生们应该也最怕穿粉红色的衣服了，可是看图中的模特儿，其实粉色上衣会给人一种温柔亲切的感觉噢！

【笔记】红白条纹T（横条纹）+ 破洞牛仔裤 + 球鞋

#3 大学生 Look

大学生风格肯定就离不开帽 T 了，衣服上有口袋方便装红包、又有连衣帽可以遮阳、遮雨和扮酷，真是多功能的衣服！XD 穿全红的帽 T 去拜年，基本上是不会 NG 的！

【笔记】红色帽T + 黑色牛仔裤 + 帽子（自由搭配）

加码搭配——牛仔外套

如果想要时尚感重一些，可以在帽 T 外面搭一件牛仔外套，会让人觉得你真的很会穿！

#4 街头潮男 Look

街头风就是要 swag 才够出众，上身可以穿一件红黑格子外套，背面印有随性的字母涂鸦，非常的酷！而打底衫无论挑白色或黑色都 ok，最后加上一件运动风的宽松长裤。

留意一下裤子旁的红白线条设计，搭起上衣来很有一体感。这样穿，走在街上回头率肯定超高的！

【笔记】红黑格子外套 + 黑色打底衫 + 宽松运动裤 + 白球鞋 + 毛帽/鸭舌帽

#5 阳光暖男 Look

当然新年也不是只能穿红色啦，黄色也是很旺的颜色。想要穿成暖男 look，针织衫就是最好的选择。不过大马天气炎热，男生们选择薄款的针织衫就好。

如果想要穿得更有层次感，针织衫里面可以加一款白衬衫，然后露出领子和衣袖（图右）。不过相信这样穿两件大家都会嫌热对吧？没关系，现在市面上已经有很多“假两件”的衣服，快去挑一件吧！

你也可以勇敢尝试暗红和桃红色的针织衫，不止有显白的效果，看起来又喜气。

【笔记】黄色/暗红/桃红薄款针织衫 + 白衬衫（如需） + 牛仔裤 + 白球鞋

#7 年少有为总裁 Look

OK，如果真的真的不想穿红色，来一套深蓝色的休闲西装怎么样？至少避免穿黑色嘛~

只要衣橱里有一件休闲版的西装外套，随时拿出来往身上一披，就有总裁范了！一样搭个白色打底衫和牛仔裤，只是外套换成西装外套，整个形象也变 smart 许多。

灰色外套里面搭一件红的，也是很好的做法，穿起来低调却又有亮眼的效果。

希望以上的服装参考，能够让你有多一些的穿搭灵感。趁新年前快去购入几件 “战衣”，过年的每一天，我要你成为整条街上最靓的仔！